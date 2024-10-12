Найдите кролика: веселая головоломка, которая быстро проверит вашу внимательность

Оптические головоломки не столь часто вовлекают нашу логику или фактические знания. Зато они прекрасно развивают внимательность к деталям и пространственное мышление – довольно редкие в наше время качества.

И сегодня OBOZ.UA предлагает проверить себя именно на умение подмечать мелочи. Для этого посмотрите на картинку ниже и попытайтесь найти там изображение кролика. При этом бросьте вызов себе – постарайтесь справиться с заданием за 8 секунд.

На картинке вы видите достаточно подробно изображённую комнату девушки-подростка. Она спит на кровати с котом, рядом на полу пристроился пес. Вокруг кровати мы видим множество разных мелочей. Они постоянно отвлекают внимание от основной задния – найти кролика.

Справиться с ним за отведенные на это 8 секунд может приблизительно 1% игроков. То есть те, у кого внимание к деталям развито действительно очень хорошо. Если вы попали в эту когорту, можете гордиться собой. Если нет – это не страшно. Продолжайте поиски, пока не найдете правильный ответ. Это поможет вам потренировать мозг и, как говорят знатоки, тем самым продлить его молодость.

Для тех же, кто никак не может увидеть на изображении неуловимого кролика, мы публикуем ответ на эту головоломку. На ней место, где он спрятался, специально подсвечено. Как видите, он нашел себе убежище за вазой.

Ранее OBOZ.UA публиковал очень сложную задачу такого типа, однако очень интересную – на ней нужно найти среди множества курочек трех сов.

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