Найдите мышь за 7 секунд: веселая головоломка для самых внимательных

Среди всех видов головоломок – математических, логических, визуальных – именно головоломки на наблюдательность лучше стимулируют концентрацию и внимательность. Экспресс-головоломки – отличный способ отвлечься от ежедневных тревог и стимулировать мозговую активность полезными задачами.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти мышь на рисунке.

Головоломки развивают стратегическое мышление, стимулируют память, улучшают внимательность. Регулярные интеллектуальные тренировки стимулируют работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные способности.

Ученые доказали, что мозговые вызовы помогают улучшить здоровье в длительной перспективе – например, снижают риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

Настало время показать свои способности и умения. Самые внимательные могут найти скрытую деталь на изображении всего за 7 секунд.

Головоломки будут полезны и взрослым, и детям. Это отличный способ провести досуг с малышами за выполнением интересных и познавательных задач.

Удалось ли вам найти мышь? Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

разгадайте давнюю оптическую иллюзию, выполненную в формате черно-белой гравюры;

либо попытайтесь ли найти на рисунке спрятанную цифру;

или испытайте себя необычной оптической иллюзией, которая покажет, доверчивый вы или циничный человек.

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