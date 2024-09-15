Найдите расческу: головоломка, которая по силам только избранным

Кто из нас не попадал в ситуацию, когда не мог найти в привычной обстановке какую-нибудь свою вещь. Все из-за недостаточно развитого навыка внимания к деталям, который можно интересно и эффективно прокачать простой головоломкой.

Хотите попробовать себя в этом? OBOZ.UA публикует задачку именно такого типа. Перед вами обычная бытовая сценка – мужчина пытается поремонтировать протекающий кран. Вокруг него можно увидеть множество предметов, но сможете ли вы найти среди них расческу?

Исследователи утверждают, что головоломки бросают вызов вашему мозгу и тем самым помогают улучшить навыки наблюдательности и даже повысить коэффициент интеллекта. И все это в веселой развлекательной форме. Уделяя несколько минут в день решению головоломок, вы можете научиться лучше справляться с ежедневными задачами.

Потому, чтобы сделать это упражнение более эффективным, авторы добавили к нему временной лимит. Вам нужно найти на картинке расческу за 5 секунд. Если справитесь, можете гордиться – ваша наблюдательность действительно на высоте.

Но имейте в виду, предмет, который вам нужно найти, спрятан очень тщательно. Поэтому просто так головоломка вам не поддастся. А значит, существует далеко не нулевой шанс, что за 5 секунд вы не справитесь.

Ни в коем случае не сдавайтесь, если не сможете сразу найти ту самую расческу. Продолжайте поиски, пока не заметите ее самостоятельно. Только в таком случае эта головоломка принесет вам пользу.

И только если поиски вызывают у вас стресс или вы не можете справиться с заданием в течение длительного времени, обратитесь к подсказке. Ее можно найти ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск зонтика.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.