А вы нашли зонтик? Головоломка для самых внимательных

Среди ежедневных стрессов и тревог важно уметь отвлечься и находить минуты для отдыха. Лучше всего помогут отвлечься интересные и полезные экспресс-головоломки. Они способствуют мгновенной концентрации и выработке дофимина, что улучшает настроение и снижает напряжение.

Предлагаем проверить себя непростой головоломкой. Попробуйте как можно скорее найти на веселом изображении скрытый зонтик.

Разгадывание головоломок может даже улучшить уровень IQ. Регулярные мозговые тренировки совершают когнитивную стимуляцию, улучшают работу префронтальной коры головного мозга, способствуют концентрации и внимательности.

Ученые доказали, что головоломки полезны в любом возрасте, ведь снижают риск деменции и других возрастных неврологических состояний. Так что экспресс-головоломки – отличный вариант провести время с детьми по решению интересных задач.

Привлекая свой мозг к решению проблем и распознаванию образов, вы совершенствуете свои когнитивные способности.

Задача на поиск скрытых предметов – отличная возможность проверить остроту зрения. Внимательно посмотрите на изображение. Важна каждая деталь. Есть ли намек на цвет, форму или особый узор, свидетельствующий о наличии зонта?

Смогли ли вы справиться за 10 секунд?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

поищите отличия между двумя почти идентичными рисунками ;

или попытайтесь справиться с непростой оптической иллюзией о столах;

либо рискните проверить свой ум простой математической головоломкой, запутающей любого.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.