Найдите три отличия на детских рисунках: головоломка на внимательность

Головоломки – отличный способ проверить наблюдательность. Среди всех видов головоломок именно задачи поиска различий лучше стимулируют память и внимательность.

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попробуйте как можно быстрее найти три отличия на рисунках.

Для быстрого решения такого рода задач необходим высокий уровень внимания к деталям. Ученые доказали, что интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе за когнитивные навыки.

При этом умственная нагрузка, возникающая при решении головоломки, оказывает положительное влияние на организм, а поиск правильного решения способствует выработке дофамина, гормона радости.

Среди преимуществ регулярных интеллектуальных тренировок следует также выделить когнитивную стимуляцию, улучшение аналитического мышления, улучшение памяти, снятие стресса.

Так удалось ли вам найти три отличия?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

попробуйте вспомнить школьную программу и определить, в каком стакане больше воды;

или как можно скорее справьтесь с математической задачей школьного уровня, что проверит ваш мозг;

либо рискните пройти головоломку о лучниках, что под силу самым внимательным.

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