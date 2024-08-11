Только люди с суперзрением найдут лучников на безумной головоломке

Головоломки следует воспринимать не только как развлекательные задачи. Регулярные мозговые тренировки будут иметь долгосрочную пользу, ведь стимулируют работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

Попытайтесь проверить внимательность с помощью интересного теста. Нужно как можно быстрее найти лучников.

Хаотическая сцена изображает десятки спортсменов, включая футболистов, гимнастов, боксеров, теннисистов, бегунов. И среди них умело спрятались четыре лучника.

Если вы можете заметить всех четырех менее чем за 15 секунд, у вас есть исключительное зрение и высокий уровень концентрации внимания.

Регулярная когнитивная стимуляция, происходящая при мозговых тренировках, улучшает навыки аналитического мышления и память, развивает креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно и быстро выполнять поставленную задачу.

Префонтальная кора играет важную роль в процессах мышления, скорости принятия решений, концентрации и решении проблем, так что интеллектуальные тренировки будут иметь долгосрочную пользу.

Удалось ли вам выполнить задание в считанные секунды?

Правильный ответ – ниже.

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