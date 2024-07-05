Накроет ностальгия и жажда путешествий: гороскоп на новолуние в Раке

Каждый месяц фазы Луны меняются и каждая из них приносит с собой уникальные энергии и возможности. Новолунее, например, символизирует новое начало и время для закладки основы для будущих достижений.

Когда Луна войдет в знак Рака, эффект от ее транзита будет очень ярким. Астрологи заявляют, что кого-то ждут приятные воспоминания, жажда приключений и насыщенное лето.

Овен

Это новолунее подчеркнет ваш четвертый дом, связанный с домом и семьей. Вы почувствуете сильные материнские инстинкты и необходимость обеспечить безопасность своих близких. Ваши отношения с семьей станут еще более важными, но не забывайте также заботиться о себе, ведь ваша эмпатия будет пользоваться спросом.

Телец

Ваше сердце будет управлять вашими разговорами. Новолунее в Раке активирует ваш третий дом общения. Следующие шесть месяцев каждое ваше взаимодействие будет иметь более глубокое значение. Ваша чувствительность станет вашим даром, но важно знать, когда следует отвлечься, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Близнецы

Ваши чувства будут влиять на вашу стабильность. Новолунее в Раке меняет ваш второй дом богатства и безопасности. Ваше эмоциональное состояние будет зависеть от вашего финансового положения. Создайте себе подушку безопасности, к примеру, сделайте инвестицию в проект либо драгоценную вещь, но также не забывайте работать над стабильностью.

Рак

Чтите человека, которым вы когда-то были. Новолунее в вашем знаке подчеркивает ваш первый дом идентичности. Вместо того чтобы ностальгировать и скучать по прошлому, используйте этот период для определение своего будущего. Примите изменения и войдите в новую фазу с открытым сердцем.

Лев

Научиться любить себя нелегко. Новолунее активирует ваш двенадцатый дом подсознания. Вы будете глубоко погружаться в свои страхи и неуверенность. К счастью, наконец принятие своего теневого "я" поможет вам понять и принять себя. Этот период может быть трудным, но ваш самоанализ поможет вам укрепиться.

Дева

Ваша дружба будет вести себя изменчиво, как и сама Луна. Новолунее в Раке повлияет на ваш одиннадцатый дом сообщества. Некоторые отношения с людьми могут завершиться, а другие будут становиться крепче. Фокусируйтесь на тех людях, которые доставляют вам настоящую радость и удовольствие.

Весы

Ваша репутация станет главной темой этого лунного периода. Новолунее усиливает ваш десятый дом успеха и наследия. Вы почувствуете сильное желание сделать что-нибудь значимое. Начало цикла открывает возможности для достижения новых высот, но придется побороть страх быть в центре внимания. Позвольте себе наслаждаться похвалой и признанием.

Скорпион

Новолунее в Раке поднимает вопрос того, кем вам суждено быть и куда стоит двигаться. Ваш девятый дом путешествий активируется, поэтому вы можете почувствовать сильное желание путешествовать или вернуться к месту ваших корней. Это время для духовного поиска и новых открытий.

Стрелец

Уязвимость сделает ваши отношения более крепкими. Новолунее в Раке откроет ваш восьмой дом тайн и табу. Поделитесь своими чувствами и страхами с важными для вас людьми. Ваша прямота поможет создать глубокие и значимые связи.

Козерог

Наконец вы узнаете, есть ли на этом свете человек, идеально подходящий вам. Новолунее открывает ваш седьмой дом обязательств. Следующие шесть месяцев могут принести серьезные изменения в ваши отношения. Доверяйте своим чувствам и будьте готовы принять развитие событий. Позвольте себе быть уязвимым и открыть свое сердце для новых возможностей.

Водолей

Жизнь не обязательно должна напоминать американские горки, ведь она может быть стабильной. Новолунее в Раке повлияет на ваш шестой дом здоровья, привычек и работы. Это хорошее время, чтобы найти более благоприятный распорядок дня, который будет отвечать вашим потребностям. Это поможет вам вести более здоровый и счастливый образ жизни.

Рыбы

Вкладывайте свое сердце и душу в то, что любите. Новолунее в Раке заряжает ваш пятый дом удовольствия и радости. Найдите время для своих хобби и страстей, ведь они столь же важны, как и работа. Вы не пожалеете, что потратили время на то, чтобы насладиться любимым делом.

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