Наполняйте кошельки! Два знака зодиака могут почувствовать изобилие в мае

В конце мая несколько знаков зодиака могут довольно неожиданно разбогатеть. Астрологи объясняют трансформационную энергию небесными транзитами, в частности, ретроградностью Плутона и влиянием Юпитера, Солнца и Луны. Вход Меркурия в знак Тельца 18 мая даст важный импульс новым начинаниям, а начало сезона Близнецов принесет успех на собеседованиях и переговорах.

Полнолуние в Стрельце 23 мая откроет новые дороги, а транзит Юпитера в Близнецах начнет перспективный этап в карьере. Согласно прогнозу, больше всего повезет в финансовом плане Тельцам и Близнецам.

Телец

Транзит Юпитера в Тельце подходит к концу, но это не значит, что после его завершения представителям этого знака следует ожидать финансовых проблем. Май будет для вас лучшим месяцем в году – по крайней мере, по карьерным делам.

Пора пересмотреть свои цели, сформировать долгосрочную стратегию, заняться саморазвитием и обучением. Это период упорного труда и поиска новых возможностей. 15 мая Меркурий войдет в ваш знак, благодаря чему вы будете более настроены на деньги и власть. Вы увидите, как вы можете изменить свое материальное состояние и начать прокладывать свой путь к успеху и достатку.

Близнецы

Юпитер войдет в ваш знак 25 мая, открывая для вас месяц изобилия. Вы будете иметь многочисленные возможности для более тщательного поиска академических или творческих вдохновений. Сейчас легко искать что-нибудь новое, поскольку вы чувствуете себя в своей стихии. Новолуние в Тельце словно зарядило вас и наполнило энергией исцеления.

Коммуникация станет главной темой месяца. Возможно, пора поделиться своей историей через творчество. Венера войдет в ваш знак 23 мая, что еще больше будет способствовать вашему личному росту. Вы можете налаживать прочные связи и строить лучшие планы на будущее.

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