Настоящий стимулятор роста: как сделать удобрение из крапивы

Крапива – это не сорняк, а довольно полезное и богатое полезными микроэлементами растение. Из нее можно сделать не только борщ, но и отличное удобрение практически для всех культур.

Подкормка, приготовленная из крапивы, не только эффективна, но и безопасна для людей, животных и других растений. О том, как его приготовить, рассказало издание Fazenda.

Преимущества использования удобрения из крапивы:

Рост: Удобрение из крапивы стимулирует рост надземной части растений;

Удобрение из крапивы стимулирует рост надземной части растений; Почва: Крапива содержит много органических веществ, которые улучшают структуру почвы, делают ее более рыхлой и водопроницаемой;

Крапива содержит много органических веществ, которые улучшают структуру почвы, делают ее более рыхлой и водопроницаемой; Урожайность: Использование удобрений из крапивы может помочь вам получить более обильный и хороший урожай;

Использование удобрений из крапивы может помочь вам получить более обильный и хороший урожай; Цветение: у декоративных растений благодаря крапиве удлиняется период цветения;

у декоративных растений благодаря крапиве удлиняется период цветения; Экология: Удобрение из крапивы является абсолютно экологически чистым и безопасным для людей и окружающей среды.

Классическое удобрение с крапивой

Для приготовления классического удобрения с крапивой для начала измельчите растение, затем уложите его в пластиковую или деревянную емкость и залейте горячей родниковой или отстоявшейся водой.

Накройте крышкой смесь и оставьте настаиваться в теплом месте в течение 10-14 дней.

Настойка сначала будет выделять пену, и это нормально. Использовать ее как удобрение можно после того, как пена исчезнет, а жидкость потемнеет.

Рабочий раствор должен иметь 20%-ную концентрацию.

Крапива и дрожжи

В классическое удобрение можно добавить дрожжи, чтобы ускорить рост растений и созревание плодов.

Растворите 100 г сахара в теплой воде и добавьте туда 100 г прессованных дрожжей. Затем в пластиковое ведро добавьте 2 литра воды, измельченную крапиву, дрожжи и оставьте раствор настаиваться в течение максимум недели.

Перед использованием настойку нужно процедить и долить воды так, чтобы общее количество жидкости составляло 10 литров.

Крапива и другие растения

Крапиву можно также сочетать и с другими растениями, например, одуванчиками, тысячелистником, ромашкой и другими, не содержащими ядовитых веществ.

Для приготовления удобрения измельчите растения в равных количествах, залейте их горячей водой так, чтобы она полностью покрывала зелень и оставьте смесь в теплом месте на 10-14 дней, периодически помешивая.

Рабочий раствор должен иметь 10%-ную концентрацию. Поливать им можно с интервалом 10–14 дней.

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