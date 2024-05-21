Список не маленький: что можно посадить на огороде в июне
Июнь – самое горячее время для огородников. Важно своевременно вносить на грядку удобрения и обеспечить растениям защиту от жары с помощью качественного полива. Необходимо укрывать корневую часть от попадания прямых солнечных лучей. Идеальной органической мульчей станет скошенная трава.
OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить на огороде в июне. Эти растения лучше приживаются летом.
Какие овощи посадить в июне
Спаржевая фасоль – ранние сорта культуры можно высадить в первой половине июня. Урожай созреет примерно через 60 дней. Опытные огородники отмечают, что уже через 10 дней после завязи бобов стручки становятся сочными и нежными.
Морковь – можно высевать поздние сорта для зимнего хранения. Созреют они в конце сентября или начале октября.
Дайкон – это японская редька с большим корнеплодом, содержащая много витаминов. Для созревания дайкона требуется примерно 60-100 дней. Средние и поздние сорта лучше высаживать во второй половине июня или начале июля.
Капуста – в начале июня лучше высаживать ранние сорта. Белокачанная капуста имеет короткий срок созревания и не предназначена для длительного зимнего хранения. В среднем срок созревания составляет 110 дней. В засушливый период капусту следует поливать из расчета 2 л воды на одно растение, но и допускать переувлажнения тоже не следует.
Пекинская капуста – лучше сажать эту культуру в конце июня в начале июля. Культуре требуется много свободного места, поэтому оптимальное расстояние должно составлять 35-45 см.
В июне также можно сажать следующие культуры:
- лук (на перо);
- огурцы;
- тыквы;
- кабачки;
- свекла;
- помидоры;
- горох;
- пряные травы (укроп, петрушка, базилик, орегано, чабрец и т.п.).
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