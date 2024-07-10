Научили еще в детстве: какие бытовые привычки действительно неправильные

Уборка – это неотъемлемая часть нашей жизни. Именно поэтому мы начинаем постепенно учиться этому с самого детства, глядя на родителей.

Привычки, которые мы берем от своих мам и пап, стают основой нашей собственной бытовой жизни. Однако они не всегда положительные, поэтому Southern Living поделился несколькими способами уборки, которые неэффективны и вредны.

Использовать одну губку для всего

Использование одной губки или тряпки для всех поверхностей – это большая ошибка. Таким образом, микробы с одного места распространяются по всем остальным.

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, назначьте губки и тряпки разных цветов для разных поверхностей. Также не забывайте регулярно их менять.

Не чистить чистящие инструменты

Как и любая вещь, ваши швабры, веники, пылесосы, щетки и т.п., со временем загрязняются. Поэтому их после каждого использования нужно тщательно мыть и дезинфицировать, чтобы бактерии не размножались в чистящих инструментах, а грязь не распространялась по вашему дому.

Перегружать посудомоечную машину

Посудомоечная машина – это не игра тетрис, поэтому не нужно загружать ее так, чтобы там не оставалось ни одного сантиметра пространства. Перегрузка прибора может привести к снижению эффективности мойки и повреждению или частей посудомойки, или самой посуды. Поэтому перед тем, как запускать цикл мойки, убедитесь, что между тарелками, мисками и т.п. достаточно места, чтобы машина могла выполнять свою работу.

Слишком много стирального средства

Возможно, некоторые родители считали, что чем больше моющего средства они используют, тем чище будет одежда, но это не так. Напротив, избыточное количество порошка может отрицательно повлиять на качество тканей. Также используя слишком много стирального средства, вы заставляете стиральную машину использовать больше воды, чем нужно.

Найдите время, чтобы прочитать инструкцию на упаковке моющего средства и узнать, какую дозу изготовитель рекомендует использовать на одну загрузку.

Забывать чистить дверные ручки

Когда ваши родители просили убрать комнату в детстве, это, вероятно, означало подбирать вещи с пола и пропылесосить. Поэтому большинство людей редко обращают внимание на грязь в неочевидных местах, например, на дверных ручках. Разные люди трогают их каждый день, поэтому они накапливают огромное количество микробов.

Сразу вытирать дезинфицирующее средство

Большинство людей предполагают, что дезинфицирующие моющие средства действуют мгновенно, поэтому мы вытираем их через несколько секунд после нанесения на поверхность. Но большинство из них нужно наносить на несколько минут, чтобы они уничтожили все бактерии. Чтобы убедиться в этом, прочтите инструкцию на моющих средствах.

Использование бумажных полотенец для чистки всего

За последние несколько лет мир стал гораздо более экологично осознанным, поэтому в настоящее время использование бумажных полотенец для вытирания стола, окон, рук и т.д. считается нерациональным. В настоящее время существует множество многоразовых тряпок для разных поверхностей.

Неправильный порядок уборки

Возможно, ваши родители сначала убирали пылесосом, а потом вытирали пыль, меняли постельное белье и т.д. Но это абсолютно неэффективно, ведь пыль с поверхностей упадет на пол и ощущение чистоты пройдет. Потому лучше убирайте сверху вниз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о вещах из кухни, которые нужно без сожаления отправить в мусорку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.