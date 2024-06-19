Не будет горчить и даст большой урожай: как правильно поливать перец

Некоторые овощи, которые мы выращиваем на своих огородах, иногда начинают горчить. Причин тому может быть несколько, одна из основных – неправильный полив.

В частности, так случается с перцами. Эксперты по огородничеству говорят, что этой проблемы можно избежать. OBOZ.UA рассказывает, как правильно поливать эту культуру, чтобы получить сладкий и сочный урожай.

Сколько влаги нужно перцу

Сладкий перец относят к влаголюбивым культурам, которым нужен достаточно обильный полив, чтобы дать хороший урожай. Если давать растениям слишком мало воды, они могут начать терять листья, цветы и даже завязь. Овощи при нехватке воды получаются мелкими и не сочными.

Чтобы растение хорошо развивалось, вода должна пропитывать почву, в которой оно растет, на 60-70 сантиметров вглубь. Перед тем, как вносить влагу, сделайте у куста углубление, куда она бы впитывалась, а не растекалась по поверхности земли.

Если стоит жаркая и солнечная погода, овощ нуждается в ежедневном поливе и внесении 1-3 литров на куст. В прохладные и пасмурные периоды его частоту можно снизить до раза в 2-3 дня. В дождливые периоды дополнительно увлажнять землю не нужно, ведь чрезмерный полив тоже вреден. Оптимальная температура воды для полива перцев – 20-22 градуса. Холодной их лучше не поливать, это замедлит рост.

Если на растении уже развились плоды, полив сводят до 2 раз в неделю. При этом вносят по 10–11 литров на каждый квадратный метр грядки. Если вы по природным условиям и другим обстоятельствам поливаете перец раз в неделю, тогда вносите 15-16 литров.

Когда и как поливают перцы

Удачным временем для увлажнения грядки с перцами является как утро, так и вечер. Главное, чтобы не светило палящее солнце. Оно быстро испаряет влагу и обжигает листья через оседающие на них капли.

Правильно поливать кусты перцев нужно под корень. Капельный полив позволит поддерживать уровень увлажненности грунта на оптимальном уровне, но и ручной будет достаточно эффективным.

Раз в 2-4 недели следует вносить вместе с водой удобрения для перцев. Когда растение наращивает зеленую массу и цветет, ему нужен азот. В период развития плодов лучше делать упор на фосфор и калий.

Азотные удобрения не следует вносить чаще раза в месяц, иначе в перцах могут начать накапливаться нитраты. Если вы хотите обеспечить растению сбалансированную подкормку, замешивайте в 10 литрах воды 5 граммов суперфосфата и 10 граммов мочевины. Такого раствора требуется 0,5 литра на куст.

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