Не будет и намека на плесень: простое правило после стирки будет оставлять стиралку всегда чистой

Плесень – это загрязнение, которое может появиться как в машинах с фронтальной, так и с верхней загрузкой. Ее появление негативно влияет как на качество стирки, так и на состояние устройства в целом – появляется неприятный запах, на вещах остаются пятна.

Справиться с такой неприятностью поможет одно простое действие, которое следует выполнять после каждого цикла использования машины. OBOZ.UА рассказывает об этом элементарном лайфхаке подробнее.

Важно отметить, что больше всего рискуют владельцы машин с фронтальной загрузкой. Уплотнитель дверцы особенно уязвим к развитию плесени. В нем накапливаются фрагменты волокон, в том числе органических, и собирается влага. Это создает оптимальную среду для развития микроорганизмов, в частности, плесневых грибов.

Чтобы уберечь свою стиральную машину, всегда оставляйте дверцу открытой после стирки. Воздух должен свободно циркулировать в машине не менее нескольких часов. В таком случае она успеет хорошо просохнуть и у плесени просто не будет питательной среды для развития.

Также не забывайте регулярно чистить фильтр стиралки. Обычно он находится в нижней части устройства. Хотя бы раз в месяц его нужно выкручивать, промывать и тщательно высушивать, прежде чем установить назад.

Если же вы заметили первые признаки появления плесени на уплотнителе дверцы своей машины, начните с того, что соберите всю воду, которая могла накопиться в этой зоне. А затем обработайте средством, которое убьет споры грибков. Как правило, это хлорсодержащий отбеливатель. Эффективным может оказаться и белый уксус. Распылите средство на уплотнитель, оставьте его действовать на 10-15 минут, а затем сотрите сухим полотенцем. При необходимости потрите проблему зону старой зубной щеткой, которую сразу после этого выбросьте, и повторите обработку. Напоследок промойте обработанную поверхность водой и запустите длинный цикл стирки без белья, добавив в барабан две чашки уксуса, чтобы также промыть внутренние детали.

Лоток с дозатором моющих средств следует промывать тоже, ведь в нем накапливаются плесень, ржавчина и известковый налет. Этой детали так же будет полезна просушка. Если же проблема возникла, нужно правильно все очистить. Снимите лоток и замочите его в белом уксусе или концетрованном растворе отбеливателя на 15 минут. А затем промойте и потрите с помощью щетки мыльным раствором, чтобы смыть все остатки. Вытрите лоток досуха и только после этого возвращайте на место. Имейте в виду, что вам может понадобиться щетка с длинной ручкой, если лоток глубокий. И протереть средством от плесени стоит также место, куда вставляется эта деталь.

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