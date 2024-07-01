Только навредит машинке: какие вещи нельзя стирать вместе

Если вам нужно постирать сразу кучу белья, возникает соблазн забросить все одним махом в барабан машины. Это может быть экономно и по времени, и по ресурсам, но при этом способно нанести ущерб вещам уже в процессе стирки.

Более того, такая перегрузка со временем выводит из строя и стиральную машину. Она разбалансируется, начинает прыгать, а детали при этом изнашиваются быстрее. Чтобы избежать проблемы, стоит обратить внимание на то, какие вещи не стоит стирать вместе. Эксперты говорят, что не надо класть в одну загрузку полотенца и постельное белье. OBOZ.UA узнавал, почему.

Складывать грязные полотенца и простыни вместе – распространенная привычка, и многие считают, что это может сэкономить время или расход воды. К тому же это вещи, которые напрямую контактируют с телом, а еще они сделаны из схожих натуральных материалов. Казалось бы, это максимально логично – стирать их вместе.

Но на самом деле эти предметы имеют разную толщину, материал и вес. Большой объем полотенец может не только повредить более тонкое постельное белье, но и плохо повлиять на барабан стиральной машины. Когда в него попадает вода, вес этих вещей значительно увеличивается, а это значит, что вы сильно рискуете превысить максимальную допустимую нагрузку. Со временем это может привести к повреждению подшипников и вала барабана.

Также полотенца, простыни и пододеяльники при совместной стирке часто скручиваются в единый комок. Если она будет подпрыгивать в процессе, это может спровоцировать повреждение барабана и внутренних частей машины. А еще нарушить процесс отжима.

Еще одна проблема, возникающая при такой стирке, состоит в том, что полотенца и постельное белье, как правило, имеют разные циклы стирки и сушки. Им требуются разная температура воды и интенсивность вращения. Нарушение этих рекомендаций приводит к быстрому износу тканей.

Для сохранения качества простыней обычно требуется более щадящий цикл и более низкая температура, особенно для натуральных волокон. А вот полотенцам лучше подойдут высокие температуры и более сильные моющие средства, которые очистят их, в том числе от бактерий.

А еще полотенца подвержены образованию большого количества ворса. Особенно это касается новых. Во время стирки он может прилипать к простыням и снять его будет совсем непросто. И это еще одна причина, почему эти вещи лучше стирать по отдельности.

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