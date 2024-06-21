Не делайте круговых движений: как помыть зеркало, чтобы не было разводов

На первый взгляд разводы на зеркале не являются чем-то критическим или страшным. Но, если вы используете его, например, для макияжа, то лишние пятна могут стать проблемой, поэтому правильная уборка зеркал – все же важна.

Эксперты по чистоте говорят, что большинство из нас допускает одну и ту же ошибку в уходе за зеркальными поверхностями. OBOZ.UA рассказывает, как ее избежать и как правильно наводить блеск.

Даже если на вашем зеркале не накапливается пыль и вы умудряетесь не оставлять на нем отпечатки пальцев, оно все равно страдает от брызг воды, капель зубной пасты, липких средств для волос и других загрязнений. Все эти пятна нужно растворить чистящим продуктом, а затем правильно стереть.

Лучшие чистящие средства не только просты в использовании. Они также быстро удаляют все типичные пятна, обезжиривают и придают поверхности красивый блеск. Например, можно использовать смесь белого уксуса и воды. Смешайте их в равных пропорциях и залейте в пульверизатор. Воду для очистки стекла лучше брать дистиллированную. Она не содержит солей, которые могут осесть в виде извести.

Также можно выбрать любое из готовых средств, имеющихся на рынке. Они бывают на базе спиртов, кислот, органических растворителей. Некоторые вдобавок защищают поверхности от запотевания, что может быть очень удобно для приведения в порядок зеркала в ванной.

В любом случае важно правильно использовать такое средство. Начните с того, что распылите его на чистую ткань из микрофибры или бумажное полотенце. Чистящие средства можно наносить непосредственно на зеркало, но большинство из них стекают слишком быстро.

Протрите зеркало влажной тканью или полотенцем, начиная сверху и двигаясь вниз. При этом совершайте S-образные движения. Никогда не трите стекло круговыми движениями. При этом возникает статический заряд, притягивающий пыль.

Если на зеркале есть пятна, такие как присохшая зубная паста или лак для волос, их лучше отдельно побрызгать очистителем и дополнительно потереть. В идеале это необходимо сделать до того, как вы будете протирать всю поверхность.

Напоследок отполируйте зеркало сухой микрофиброй. Осмотрите поверхность прямо и под углом, чтобы убедиться, что вы не оставили разводы. Если что-нибудь заметите, дополнительно протрите проблемное место сухой тряпкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ингредиенты помогут убрать весь дом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.