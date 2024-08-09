Не пора медлить: что нужно успеть сделать на огороде уже к концу августа

Август – насыщенный месяц для садоводов и огородников. Пора пожинать плоды упорного труда. Важно не только вовремя выкопать урожай картофеля, но и подготовить погреба, собрать семена плодов и сделать обрезку растений.

Так что в последний месяц лета работы на грядках не меньше, чем в июле или июне. OBOZ.UA рассказывает, что следует успеть сделать на грядках в августе.

Подготовка погребов

В помещении, где будет храниться урожай, должно быть прохладно и сухо. Следует предварительно провести в погребе дезинфекцию. Если вы не хотите использовать агрессивные химикаты, можно приготовить простой раствор из 20 мл уксуса на 1 литр воды. Стены и потолок следует побелить, чтобы снизить риск появления плесени.

Уборка лука и чеснока

Если вы еще не успели убрать лук и чеснок, следует поспешить завершить эту работу к концу лета. Сезон дождей может испортить урожай. Влага будет мешать чесноку и луку хорошо высохнуть перед хранением, а без качественной просушки о длительном хранении плодов и мечтать не стоит.

Заготовка семян

Пора подумать о следующем сезоне. Семена помидоров следует собирать из зрелых, но не перезрелых плодов. Опытные огородники советуют брать томаты, которые росли на нижних ветвях кустов.

Профилактические мероприятия

Повышение влажности воздуха и понижение температуры способствуют размножению грибков и развитию бактерий на растениях. В августе особенно важно следить за состоянием овощей, чтобы вовремя произвести опрыскивание.

Уход за клубникой

В конце августа огородники советуют провести подкормку клубники. Пригодятся калийные и фосфорные удобрения. А ближе к началу осени грядку следует дополнительно замульчировать, чтобы кусты могли лучше пережить зиму и дать щедрый урожай в следующем году.

Компостная яма

В августе следует заложить компостную яму, ведь после уборки огорода появляется достаточно много материала, который пригодится: ботва, сорняки, скошенная трава, стебли из овощей и падалица. Все это нужно разбавить опавшей листвой, пеплом, землей.

Уход за деревьями

Августовский полив будет способствовать лучшему плодоношению и подготовит деревья к зиме. Взрослые деревья следует полить таким количеством воды, чтобы влага проникла на 1-1,5 метра вглубь земли. Если на деревьях слишком много плодов, ветки лучше подпереть, чтобы они не сломались.

Уход за кустарниками и кустарниками

В особом внимании в конце лета нуждаются в кустарниках – малина, крыжовник, смородина. После завершения периода плодоношения растениям очень нужны питательные вещества.

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