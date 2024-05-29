Не сдавайтесь: гороскоп Таро для всех знаков зодиака до 2 июня

Каждый раз, когда вы запутались в ситуации и ищете ответы, всегда полезно обратиться за советом к картам Таро. Вы можете не верить в их силу предвидеть будущее, но все равно получить полезный совет, который поможет вам в текущих делах.

Тарологи составили прогноз для всех знаков зодиака на текущую неделю. И выбрали общую карту, показывающую энергию этих дней. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Карта недели: 9 Жезлов

Сила и стойкость помогают преодолевать препятствия. Хотя жизнь полна взлетов и падений и что-то неизбежно идет не так. Если вы продолжаете говорить себе: "Я буду счастлив, как только это закончится", вы никогда не обретете подлинного счастья. Жизнь происходит прямо сейчас. Иногда все, что вы можете сделать, это плыть по течению. Но не откладывайте ничего на потом. Будьте уверены, что впереди всегда будут лучшие дни, но также и более тяжелые. Верьте, что препятствия в результате приведут к прорыву. Если сдаться сейчас, потом будет труднее подняться снова.

Овен: 10 Мечей

Вы только что завершили какое-то долгое и тяжелое сражение. Десятка Мечей – знак того, что вы, возможно, устали, преодолевая одно испытание за другим. Именно поэтому вы можете чувствовать себя проигравшим, независимо от исхода вашей битвы. Однако это не такая уж плохая карта. Это знак того, что вы претерпеваете трансформации и освобождаетесь от прошлого. Ваша ситуация точно не ухудшится в ближайшее время, поэтому отпустите все сожаления и начните искать путь к свету.

Телец: 7 Мечей

Если у вас есть интуитивное ощущение, что что-то не так или кто-то говорит вам неправду, доверьтесь этому ощущению. Семерка Мечей – знак того, что что-то или кто-то пытается скрыть от вас информацию. Это также может быть признаком того, что вы сами собираетесь вести себя не очень честно, чтобы защитить свои секреты. Независимо от того, лгут вам или вы сами лжете, эта карта является знаком того, что вам следует действовать осторожно. В этой ситуации любые решения будут иметь весомые последствия, поэтому поступайте разумно.

Близнецы: 3 Пентаклей

На этой неделе вас ждет прорыв. В последнее время вы существенно улучшили свои навыки. Понять, чего вам до сих пор не хватает, поможет сотрудничество с другими. При этом вы создадите сильную и сплоченную команду. Не стесняйтесь общаться с близкими и обращаться за помощью к нужным людям. Так вы откроете новые пути достижения своей цели. Разрабатывайте стратегию коллективно и будьте открыты для обратной связи, это приведет к росту.

Рак: 9 Мечей

Возможно, вы оплакиваете потерю чего-то, что когда-то имело для вас большое значение. Ваша карта является знаком того, что вы хотите вернуться в прошлое и сделать что-то по-другому. Ваша потеря – ожидаемая или неожиданная – стала для вас значительным стрессом. Возможно, вам даже кажется, что исцеление невозможно. Дайте себе время, необходимое для скорби и успокоения. Нет смысла беспокоиться о том, что вы не можете изменить. Несмотря на огромные трудности этой ситуации, она тоже пройдет.

Лев: 8 Жезлов

После длительной борьбы с неурядицами вы, наконец, добились успеха и набрали обороты. Восьмерка Жезлов – знак того, что вы, наконец, можете отдохнуть, потому что добились важной вехи в своей работе. Ваши усилия не прошли даром, поскольку продемонстрировали вашу преданность делу. Дайте себе время четко сформулировать новые планы и это покажет вам новые возможности для роста. Не стесняйтесь ставить перед собой более высокие цели, чем вы считаете реалистичными. Успех сейчас на вашей стороне

Дева: Отшельник

Отшельник – это тот, кто уходит из виду общественности, чтобы найти знание, скрытое внутри. Прямо сейчас вам суждено покинуть общество и искать высшую истину в себе. Очевидно, вы переживаете время глубокой трансформации и духовного просветления. Не избегайте своего голоса. Идите туда, где достаточно тихо, чтобы слышать каждый его шепот.

Весы: Звезда

Когда вам выпадает Звезда, это всегда знак того, что ваши мечты вполне достижимы. Вы концентрируетесь на будущем, которое хотите претворить в жизнь, и отпускаете какие-либо сомнения, которые могли возникнуть. Вы знаете, что мир может стать лучше, если вы живете в соответствии с установленными вами идеалами. Прямо сейчас Вселенная на вашей стороне. Она назначила вас управлять своим путем в лучшее будущее из возможных.

Скорпион: 9 Кубков

На этой неделе ваши желания сбываются. Чувство удовлетворения результатами своего труда увлекает вас. 9 Кубков – предсказатель многих будущих наград, побуждающий вас праздновать жизнь в полной мере и наслаждаться каждым моментом. Даже если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, знайте, что вы заслужили все хорошее, что получаете сейчас.

Стрелец: Сила

Это ваше время. Наконец-то вы готовы оказаться на высоте и стать героем, которого люди всегда ждали. Карта Силы символизирует смелость, сострадание и стойкость. Это напоминание, что у вас есть все необходимое, чтобы преодолеть любые проблемы. Эта неделя расширит ваши пределы и заставит противостоять вашим глубочайшим страхам. Это все является частью процесса исцеления того, что мешало вашему раскрытию. Подумайте о тех аспектах себя, которые вы подавляли, чтобы выжить, и освободите их

Козерог: Король Пентаклей

Все время, энергия и терпение, которые вы вложили во что-то, наконец-то окупятся. Вас вот-вот коронуют, а это значит, что ваши достижения наконец-то стали очевидными для всех. Независимо от того, получаете ли вы повышение по службе или вступаете в авторитетную должность, вы достойны этого. Однако Король Пентаклей – знак того, что не стоит воспринимать подарки судьбы как должное. Наслаждайтесь тем, что вы заработали, и будьте благодарны за все, что у вас есть.

Водолей: 6 Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать потребность пойти на какие-нибудь значительные жертвы ради других. Ваша карта символизирует щедрость и милосердие, дарование и получение даров. Речь идет не только о материальных благах, но и о духовных. В частности, о моральной поддержке. Будьте щедры к тем, кто обращается к вам с просьбами. Не игнорируйте призывы о помощи.

Рыбы: 2 Пентаклей

На этой неделе очень важно найти правильный баланс. Двойка Пентаклей – это поиск золотой середины и восстановление гармонии в период конфликтов. Если вы чувствуете, что вас толкают в двух разных направлениях, возможно вам придется взять все в свои руки, чтобы принять решение, которое подойдет именно вам. Не разрешайте своим обязанностям противоречить вашим потребностям. Вы должны пересмотреть баланс между работой и личной жизнью и определить, что для вас не подлежит обсуждению. Это ваша жизнь. Важно, чтобы вы жили так, как хотите.

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