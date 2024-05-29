В плену сердца и разума: три дня в июне могут стать определяющими для всех знаков зодиака

Венера с точки зрения астрологии отвечает за все хорошее в нашей жизни – любовь, общение, красоту, деньги. И сейчас пора ей быть более спонтанной, ведь с 23 мая по 17 июня планета находится в созвездии Близнецов.

Астрологи утверждают, что такое положение Венеры позволит нам стимулировать собственные чувства. А также свободно говорить о своих желаниях и эмоциях другим, особенно тем, на кого мы стараемся произвести впечатление.

Что значит Венера в Близнецах

Венера ведет нас за сердцем, а Близнецы – за разумом. Когда они объединяются, настает время интеллектуальных людей и нового увлекательного взгляда на любовь. Венера в Близнецах любит многообразие и вызовы. Это планетарное положение делает нас более склонными к восторженным разговорам с близкими и обсуждению фактов жизни как способу флирта. Цель Венеры в Близнецах – научить нас понимать других на глубоком уровне. Если это означает немедленное проникновение в самую сущность человека, то да будет так.

Близнецы – изменчивый воздушный знак чрезвычайно ориентированный на отношения. В конце концов, он всегда ищет стимулы для ума и новых интересов. Венера в Близнецах пробуждает желание к общению, особенно с людьми других взглядов и убеждений. В этот период мы понимаем, что разнообразие – это лучшая приправа жизни, и это мнение применимо и к отношениям. Венера в Близнецах заставляет нас тяготеть к людям, которые побуждают нас думать.

Предостережение относительно оптимистической энергии такого планетарного положения состоит в том, что оно достаточно двойственно. Близнецы известны своей способностью к обману. Это означает, что у их намерений есть две стороны. Вопреки расхожему мнению, Венера в Близнецах не намеренно провоцирует ложь, просто каждый из нас играет по своим правилам, которые ежедневно могут быть разными. Венера и Близнецы могут быть изменчивыми, поэтому разные стороны личности будут поочередно выходить на первый план.

Общение жизненно важно для периода Венеры в Близнецах, а значит, мы можем рассчитывать на бесконечный обмен сообщениями, особенно с теми, кого любим. Наслаждайтесь собой и не стесняйтесь выражать свои сексуальные желания вслух. Венера в Близнецах любит грязные разговоры и учит понимать прихоти своего партнера.

Когда дело касается финансов, Венера в Близнецах не экономна. Этот транзит побуждает нас тратить на прихоти, не думая о будущем, и не откладывать деньги на черный день. Мы начинаем желать того, что находится прямо перед ними, становимся нетерпеливыми. В то же время мы можем отказываться от долгосрочных планов, требующих перейти на определенную экономию. Наша импульсивность побуждает нас к необдуманным покупкам.

В общем, это момент, когда не следует сосредотачиваться на обязательствах перед другими. А лучше тратить энергию на развлечения, флирт и празднование жизни. Посещение наибольшего количества свиданий с разными людьми позволит нам понять, кто и что нам нравится. В процессе мы обнаружим себя.

Важные астрологические даты

4 июня. Венера в секстиле с северным узлом судьбы, что делает это время определяющим. В этот день можно попросить повышения зарплаты или звать свой любовный интерес на свидание. Те, кто входит в вашу жизнь в этот день, будут иметь решающее значение для вашего будущего.

4 июня. Венера образует соединение с Солнцем, создавая звездную точку Венеры и аспект "казими" ("сердце Солнца"). Это волшебный день для любви и денег. Установите свои цели вокруг этих двух аспектов, рассказав Вселенной о своих надеждах и мечтах.

8 июня. Венера находится в квадрате с Сатурном, заставляя нас чувствовать себя застрявшими на своем пути. Не беспокойтесь, вскоре произойдут изменения.

16 июня. Венера находится в напряженном аспекте с Нептуном, усиливая наши фантазии и делая наши мечты нереалистичными. Постарайтесь доказать свои чувства человеку, на которого они направлены.

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