Не стоит строить стены: астрологи назвали главный страх в отношениях для каждого знака зодиака

Построить здоровые отношения – задача непростая, особенно если партнеры – зрелые личности с определенным жизненным опытом. У каждого знака зодиака есть серьезные волнения, которые на подсознательном уровне мешают строить взаимоотношения.

Это не всегда проблема поверхностного уровня, часто страх скрыт гораздо глубже. Астрологи рассказали, с какими наибольшими страхами приходится бороться каждому знаку зодиака.

Овен

Овен опасается, что партнер начнет его контролировать и будет ограничивать личную свободу. Этот знак стремится к саморазвитию и хочет делать все по импульсу сердца – это могут быть путешествия, рисковые авантюры или внезапные переезды. Овны не хотят постоянно беспокоиться о том, что партнер не одобряет их выбор. В тот момент, когда они ощущают ограничения в отношениях, они знают, что это конец.

Телец

Телец предпочитает делать все медленно, особенно в новых отношениях. К сожалению, иногда такой подход приносит много противоречий. В то время как Телец все еще находится в фазе присматривания друг к другу, партнер может практически жить у него дома. Партнер уже строит планы на детей и общую старость, а для Тельца совместное проживание пока ничего не значит. Тельцы боятся, когда все развивается слишком быстро.

Близнецы

Близнецы – социальные бабочки, которые всегда готовы хорошо провести время. Но больше всего они боятся, что партнер окажется их полной противоположностью. Близнецы ищут того, кто также будет стремиться к успеху, славе и признанию.

Рак

Раки чувствительны и эмоциональны, и они всегда подвержены влиянию окружения. Наибольший страх состоит в том, что партнеру станет к ним безразлично. Рак боится, что партнер вступает в отношения только для того, чтобы извлечь пользу или выгоду.

Лев

Лев – уверенная в себе личность, которая всегда стремится быть в движении, преодолевать препятствия и получать признание. Львы боятся, что в отношениях их попытаются "связать", воздерживая от действий. Лев – невероятно лояльный партнер, способный брать на себя все заботы и ответственность, но он должен оставаться верным себе и своим желаниям.

Дева

Дева склонна обращать внимание на мелочи, что является одновременно благом и проклятием. Они замечают малейшие промахи партнера и реагируют на это слишком радикально. Дева может начать верить, что их партнеру безразлично на них или на отношения.

Весы

Одной из самых больших слабостей Весов является их нерешительность. Это становится проблемой на ранних стадиях отношений. Весы боятся, что их партнер будет слишком быстро двигаться в отношениях. И это может вынудить их сделать выбор, к которому они еще не готовы.

Скорпион

Скорпионы терпеть не могут, когда люди спешат по жизни – по их словам, все произойдет тогда, когда должно произойти. Поэтому Скорпионы будут с осторожностью смотреть на партнера, который будет рассказывать им о долгосрочных планах на семью и детей.

Стрелец

Стрельцы испытывают сильную жажду приключений и веселья, и они не согласятся на скучные отношения. Наибольший страх Стрельцов в том, что они не смогут взять на себя ответственность. Этот знак зодиака нуждается в драме, волнениях, приключениях и неожиданностях. Иначе Стрелец очень быстро потеряет интерес, положив точку в их отношениях.

Козерог

Козерог честный, практичный, надежный и мастер самоконтроля. Но контроль со стороны партнера он не потерпит. Даже если у партнера есть свое мнение, Козерог его вряд ли услышит. Наибольший страх Козерога в том, что кто-то будет принимать за них решения.

Водолей

Водолей по своей природе способен быстро решать проблемы, но в определенных ситуациях проблемы требуют времени, особенно вопрос должен быть решен должным образом. Но когда их партнер пытается избежать решения вопроса или взвалить на них лишние обязательства – это становится самым большим страхом Водолея.

Рыбы

Рыбы сделают все, чтобы помочь другим, особенно тем, кого они любят. Но все, что Рыбы хотят вместо этого – это взаимность. Больше Рыбы боятся, что они не получат такой же любви и заботы в ответ, которую они предоставили своему партнеру. Они знают, как важно быть рядом друг с другом и не согласятся ни на что меньше.

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