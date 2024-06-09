Пора полюбить себя: что значит для каждого знака зодиака летнее солнцестояние 20 июня

С точки зрения астрологии летнее солнцестояние является решающим моментом в году. Это начало астрологического лета, что совпадает с наступлением сезона Рака.

Согласно прогнозу, в период солнцестояния активизируются ключевые личностные трансформации. Это лучшее время для долгосрочного планирования и воплощения целей.

Советы астрологов

Куда бы вы ни пошли и что бы ни делали, обязательно принимайте взвешенные решения. Рак – знак эмоциональный, чувствительный и уязвимый. В этот период все знаки зодиака будут искать комфорт и уют.

Подобно тому, как родители должны одеть дыхательный аппарат в самолете сначала на себя, а затем на ребенка, в этот период следует прежде всего проявить любовь к себе и заботиться о своем здоровье. Когда вы счастливы и здоровы, вы сияете своим светом любви.

Как влияет летнее солнцестояние

Во время солнцестояния люди обычно испытывают огромный энергетический подъем. Приход нового сезона – событие незаурядное. Следует проводить больше времени на природе и задуматься над дальнейшей жизненной дорогой.

Как знак воды, Рак может быть очень капризным. Если мы обращаем внимание на свое настроение и сознательно стремимся к его улучшению, наша жизнь действительно начинает налаживаться. Помните, что последствия летнего солнцестояния проявляются не только в этот день. Дни до и после 20 июня будут энергетически сильными.

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