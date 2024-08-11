Не только карате: какие виды спорта были под запретом в СССР

СССР остался в истории как страна ограничений и запретов. И некоторые из этих запретов сегодня выглядят совершенно абсурдно.

К примеру, советским гражданам не разрешалось заниматься некоторыми видами спорта. Такие ограничения больше всего вводили в брежневские времена. Пойманных во время тренировки людей могли даже арестовать. Что звучит парадоксально еще и потому, что власти пытались представить население Союза как чрезвычайно спортивную нацию. Какие именно виды спорта попадали под запрет в СССР, рассказал блогер и исследователь быта советской эпохи Максим Мирович.

Карате

Это и другие восточные боевые искусства в 1970-80-е годы находились под запретом официально. При этом в Союзе свободно развивались бокс и разные виды борьбы. Карате попадало под официальные государственные ограничения сначала с 1973 года, а затем после небольшого периода "оттепели" с 1981 года и практически до самого распада СССР.

Официально причиной запрета называли то, что карате, как новый и интересный вид, якобы оттягивает на себя спортсменов из футбола, волейбола, хоккея, дзюдо и бокса. Однако исследователи считают, что такое мероприятие было одним из шагов борьбы с уличными бандами, характерными для позднего Союза. Престарелые "вожди" боялись неизвестного боевого искусства и на всякий случай просто не позволяли никому заниматься им.

Бодибилдинг

Популярность бодибилдинга на западе стала расти в 1960-х годах. В это время начал свое восхождение к славе Арнольд Шварценеггер. Постепенно вид спорта превратился в целую философию с особым подходом к питанию, вредным привычкам и другим сферам жизни.

А в СССР бодибилдинг, как и каратэ, наводил ужас на партийные элиты. Потому с 1973 года его полностью запретили. Даже само слово не употребляли, заменяя его эвфемизмами типа "атлетическая гимнастика" или "культуризм". Впрочем, вопреки запрету в Союзе процветали подпольные спортзалы с самодельными тренажерами.

Йога

В отличие от первых двух видов спорта, йога воспитывает в людях внутреннее спокойствие и баланс. Но в совке ее все равно боялись. Вероятно, потому, это на самом деле это не просто вид физической активности, а полноценный образ жизни и даже философско-религиозная система. И уровень погруженности каждый может выбирать для себя сам. Невиданное вольнодумство для советского человека!

Поэтому о йоге распространялось немало странных слухов. Так в 1970-м году студия "Киевнаучфильм" показала советским зрителям фильм о йогах с мистическим названием "Индийские йоги – кто они?" В нем рассказывали, что йоги могут есть огонь, спать на битом стекле, выдерживать огромный вес. Такие чудеса не только не отпугнули людей от йоги, но даже усилили к ней интерес. Поэтому в восьмидесятые начали появляться первые кружки, в которых йогу сводили только к физическим упражнениям.

Бильярд

Вы наверняка этого не знали — но бильярд в СССР также находился под вполне официальным запретом. Причем запрещали его несколько раз. Первый бан наложили в 1920-е, осудив его как "развлечение богачей и пережиток прошлого". Лет через 10 игру снова разрешили и даже начали проводить чемпионаты. Но в 1947 году бильярд снова объявили буржуазным пережитком и приравняли к азартным играм. Полностью освободить его от любых ограничений удалось только в 1989 году.

Брейкданс

Брейкданс можно отнести к спортивным видам танца. В 2024 году он даже попал в программу летней Олимпиады. После появления брейкданса в конце восьмидесятых партийная верхушка пыталась не допустить его в СССР. В прессе печатали на него пасквили, особенно в разных молодежных изданиях. Однако во второй половине восьмидесятых брейк начал проникать в массовую культуру. Танец можно увидеть в таких советских фильмах, как "Танцы на крыше" (1985), "Курьер" (1986), "Выше радуги" (1986), "Дорогая Елена Сергеевна" (1988). А манера одеваться в удобные широкие брюки-бананы с подворотами, носить стильные темные очки и кроссовки на липучках – типичную одежда танцора брейка – вошла в молодежную моду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких кровавых маньяков вырастил СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.