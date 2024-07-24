Не упустите, когда стебли самые сочные: когда собирают урожай сельдерея

Сельдерей завоевывает все большую популярность среди тех, кто самостоятельно выращивает овощи на огороде. В частности, потому, что в пищу идут все его части. Но знаете ли вы, когда правильно собирать именно стебли сельдерея?

Опытные огородники говорят, что наземная часть овоща требует тщательного ухода – его нужно оберегать от вредителей и много поливать. А еще собрать до того, как стебли разовьются полностью, чтобы получить сочный овощ, а не жесткий и горький. OBOZ.UA поинтересовался, какие признаки помогут собрать стебли сельдерея как раз вовремя.

Как правильно выращивать сельдерей

Поскольку это растение имеет долгий вегетационный период, начинать его выращивание рекомендуют в середине весны. Засейте семена в горшки для рассады и ухаживайте за ними в домашних условиях.

Высаживать растения в открытую почву можно, как только минует риск заморозков. Длина стеблей при этом должна составлять 10-15 см. Расстояние между растениями закладывайте в 20-30 см, чтобы они имели достаточно места для развития корневой системы. Для сельдерейной грядки выбирайте участок в солнечном месте. При этом растению будет лучше в почве, хорошо удерживающей влагу.

Когда собирать сельдерей

В зависимости от сорта и погодных условий созревание сельдерея может длиться от 100 до 140 дней. Сезон сбора урожая для ранних сортов длится с середины лета до осени, практически до самых заморозков. Поздний, устойчивый к холоду овощ можно собирать до наступления зимы. Более точные данные вы можете узнать на упаковке с семенами или у производителя рассады.

Культура нуждается в регулярном поливе в течение всего сезона, особенно в жаркую погоду, поскольку постоянная влажность необходима, чтобы стебли хорошо развились и были сочными. Недостаток влаги приведет к тому, что они вырастут жилистыми и жесткими.

Стебли созревшего сельдерея должны быть от 7 см в диаметре и от 15 до 20 см длиной. Когда растение дорастет до этих показателей или немного больше, можно его собирать.

Для срезки стеблей сельдерея выбирайте влажный день. Если вы собираете их в жаркую и засушливую погоду, вы получите жесткий и сложный для прожевывания овощ. Температура воздуха при этом должна быть невысокой – до 20 градусов.

Как собирать сельдерей

Есть два способа собрать сельдерей: срезать отдельные стебли и дать остальным вырасти, или собрать всю головку растения сразу. Если вы хотите, чтобы дозреть успел и корень овоща, снимайте с растения наружные стебли. Их можно срезать чистым инструментом или отламывать.

Чтобы собрать все растение, отверните почву от веток и подрежьте стебли чуть ниже уровня земли, но выше корня. Крону можно либо прото срезать ножом, либо приподнять все растение и отрезать головку от корней после извлечения из земли.

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