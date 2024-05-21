Не упустите момент: чем подкормить капусту для богатого урожая

Капуста – вкусная и питательная культура, которую традиционно выращивают на грядках. Важно обеспечить растение необходимыми микро- и макроэлементами, чтобы получить щедрый и качественный урожай.

Подкормку следует начинать еще на этапе выращивания рассады, но и после высадки на грядку важно своевременно внести эффективные удобрения. Чем подкормить капусту, чтобы кочаны были большими – читайте в материале OBOZ.UA.

Чем подкормить капусту на грядке

Капуста лучше всего уродит на грядке с нейтральной или слабокислой почвой. В случае повышенного уровня pH следует внести в почву золу или гашеную известь. Ранняя капуста требует двух подкормок, сорта среднего и позднего срока удобряют 3-4 раза.

Важная оговорка: удобрения лучше вносить под корень на влажную почву – от попадания определенных растворов на листья может возникнуть ожог.

Этапы внесения удобрений

Первую подкормку проводят через 15-20 дней после пересадки рассады на грядку. Опытные огородники советуют использовать минеральные удобрения: 20 г суперфосфата, 10 г мочевины и 10 г калия растворить в 10 л воды и полить по предварительно увлажненной почве.

Среди органических удобрений на этом этапе наиболее эффективными будут:

перепревший навоз – 5 кг следует растворить в 50 л воды и после двухдневного настаивания дополнительно развести раствор водой в пропорции 1:10;

гранулированный куриный помет – также следует настаивать в воде и дополнительно разводить перед внесением.

Вторую подкормку вносят через две недели после первой. Пригодится мочевина (30 г на каждые 10 л воды), нитрофоска (50 г на 10 л воды), водный настой золы (1 стакан на 1 л воды, настаивать 4 дня, затем процедить и разбавить водой до 10 л), разведенный в воде куриный помет (соотношение 1:15) или коровяк (1:10).

Третья подкормка необходима для средних и поздних сортов. Лучше всего внести универсальное удобрение: к концентрированному раствору коровяка следует добавить 30 г суперфосфата и 15 г микроудобрений, затем развести водой до общего объема 10 л.

Если в конце сезона капуста не набрала достаточной массы, можно повторно подкормить ее коровяком.

Опытные огородники используют пищевую соду, чтобы увеличить срок хранения кочанов и предотвратить их растрескивание. В 10 л воды необходимо развести 20 г пищевой соды и полить капусту под корень.

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