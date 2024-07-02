Не выбрасывайте: как можно использовать старые наволочки

Переезд – это всегда большой стресс, поэтому любые бытовые лайфхаки, которые могут его облегчить, приносят большую пользу. Один из них предполагает использование старых наволочек, которые вы наверняка выбрасываете, когда меняете жилье.

Эксперты по перевозке вещей говорят, что эти текстильные изделия позволяют защитить многие вещи от типичных для переезда повреждений. Как именно – разбирался OBOZ.UA.

Обычно для переезда мы используем большое количество пленки с пузырьками, которая позволяет безопасно перемещать даже действительно хрупкие вещи. И она действительно оправдана для разнообразной техники или посуды. Но повысить ее эффективность может обычная наволочка.Она улучшит амортизацию таких предметов и защитит пленку от разрывов. Таким образом, вы получите дополнительный защитный слой для всего хрупкого.

Кроме того, наволочки способны защищать обувь и одежду от потертостей, прикрывать мелкую электронику от проникновения внутрь пыли, что неизбежно в пути, а еще впитывать лишнюю влагу из воздуха.

Есть несколько разных способов использовать наволочки для защиты вещей во время переезда. Что касается предметов гардероба, таких как обувь или сумки, просто поместите их в наволочку, как в чехол. Такой карман для перемещения защитит даже деликатные и щедро декорированные вещи и при этом сам будет весить очень немного. Закрепить наволочку на небольших предметах можно резинкой для волос или веревкой.

Если вы прорежете в центре глухого края наволочки небольшое отверстие для вешалки, то получите очень удобный чехол для вещей. Наденьте наволочку на предметы одежды так, чтобы крючок просовывался в это отверстие.

А еще вы может сложить в наволочку целый комплект постельного белья, чтобы разные его предметы не растерялись при переезде. Просто сложите пододеяльники и простыни так, чтобы они помещались внутрь.

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