Приносят только вред: от каких привычек по уборке следует срочно отказаться

Уборка должна быть в первую очередь эффективной. Никому не хочется тратить слишком много времени и усилий на пустые действия, не приносящие пользы. Однако некоторые привычки, уже автоматически выработавшиеся в процессе уборки, на самом деле приносят только вред.

Многие используют одну губку, чтобы после мытья посуды протереть и столешницу. Или, загружая посудомоечную машину, стремится использовать каждый свободный сантиметр пространства. Эксперты рассказали, какие старые привычки по уборке могут иметь неприятные последствия.

Вредная привычка №1

Использование той же губки для вытирания столешницы и мытья посуды только переносит микробы. На самом деле старая кухонная губка, пожалуй, самая грязная вещь в доме. Во избежание перекрестного загрязнения назначьте одну губку для каждой цели.

Вредная привычка №2

После каждого использования очищайте и дезинфицируйте домашние инструменты – швабры, тряпки, веники, пылесосы и т.д. Тряпки можно стирать дезинфицирующим раствором отбеливателя или уксуса. Из насадок для швабр, веников и щеток для чистки удалите любой мусор перед тем, как замочить их в ведре с горячей водой, мылом и дезинфицирующим раствором.

Вредная привычка №3

Если при загрузке посудомойки вы пытаетесь использовать каждый сантиметр пространства, чтобы получить максимальную экономию и эффективность – стоит задуматься о последствиях. Перегрузка посудомоечной машины может привести к снижению эффективности – потребуется включить второй цикл, чтобы очистить посуду. Убедитесь, что между предметами достаточно места, чтобы машина могла выполнять свою работу.

Вредная привычка №4

Возможно, вы полагали, что чем больше стирального порошка насыпать в машинку, тем чище будет одежда. Но чрезмерное использование может иметь отрицательные последствия. Избыток моющего средства может испачкать или обесцвечивать одежду, а накопление порошка в ткани может вызвать жесткость или липкость.

Вредная привычка №5

Когда родители просили убрать комнату в детстве, это, вероятно, означало подобрать одежду с пола и складывать игрушки. Контрольным списком для уборки кухни, вероятно, было мытье грязной посуды, вытирание столешницы и мытье полов. Обычно мало кто обращает внимание на некоторые из самых маленьких поверхностей, таких как дверные ручки. Они накапливают множество микробов Используйте дезинфицирующее средство для очистки всех дверных ручек в каждой комнате.

Вредная привычка №6

Средства для дезинфекции не действуют мгновенно, поэтому, вытирая их через несколько секунд после нанесения, эффекта будет мало. Нужно подождать по крайней мере несколько минут. Прочтите этикетки, прежде чем распылять средства, и дайте жидкостям рекомендуемое время для уничтожения микробов.

Вредная привычка №7

После каждого использования тщательно промывайте зубную щетку и храните ее в месте, где она может высохнуть. Еженедельно дезинфицируйте щетку в антибактериальной жидкости для полоскания рта.

Вредная привычка №8

Обеспечьте эффективную работу кухонных приборов с помощью небольшого регулярного ухода. Чтобы очистить микроволновые печи, поставьте миску, наполненную наполовину уксусом и наполовину водой, чтобы образовался пар.

Поддерживайте холодильник чистым, моя ящики для продуктов горячей водой с мылом и опрыскивая все поверхности дезинфицирующим (но нетоксичным и безопасным для пищевых продуктов) уксусным раствором. Очистите духовку чистящим средством, созданным специально для духовок, или потрите все пастой, изготовленной из пищевой соды и небольшого количества воды.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы дома всегда был приятный аромат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.