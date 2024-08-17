Никогда так не делайте: 6 ошибок при хранении продуктов питания, которых следует избегать

Правильное хранение пищевых продуктов является ключевым для поддержания благополучия. Например, оно поможет сэкономить деньги и снизить отходы.

Кроме того, от того, как вы храните хлеб, овощи, фрукты или мясо, зависит не только их свежесть, но и ваше здоровье. Поэтому издание Martha Stewart рассказало о самых распространенных ошибках в этом деле.

Охлаждение мокрых фруктов и овощей

Хотя может показаться, что мытье фруктов и овощей перед хранением в холодильнике – это правильный шаг, на самом деле это снизит их срок годности.

Влага способствует развитию бактерий и плесени даже при низкой температуре. Поэтому вместо того чтобы хранить мокрые фрукты и овощи, лучше оставить их в сухом состоянии, а мыть только перед непосредственным употреблением.

Хранение продуктов без крышки

Хранение продуктов без накрытия может привести к распространению микроорганизмов, которые могут развиваться даже в холодильнике. Кроме того, еда может впитывать запахи, что повлияет на ее вкус.

Продукты также могут получать морозные ожоги в морозилке. Чтобы этого избежать, следует использовать герметичные контейнеры, накрывать их полиэтиленовой пленкой или вощеными салфетками.

Размещение яиц в дверце холодильника

Хранение яиц в дверце холодильника может показаться удобным, но это небезопасно. Температура там часто изменяется из-за постоянного открывания и закрывания, что может способствовать быстрому размножению бактерий, таких как сальмонелла. Поэтому лучше хранить яйца в самой холодной части.

Слишком долгое хранение остатков пищи

Остатки пищи иногда жалко выбрасывать, но не следует хранить их слишком долго. Через три-четыре дня количество микроорганизмов в блюдах значительно возрастает, что может вызвать пищевое отравление. Лучше выбрасывать остатки, если они хранятся более нескольких дней.

Отсутствие маркировки

Маркировка пищи помогает следить за ее свежестью и избегать потребления просроченных продуктов. Без этого трудно вспомнить, когда именно был приготовлен или открыт тот или иной продукт.

Неправильное расположение продуктов в холодильнике

Сырое мясо или рыбу необходимо хранить на нижней полке холодильника во избежание возможного заражения других продуктов. Ведь если они хранятся над готовыми к употреблению блюдами, их сок может капать на них, а это, вероятно, приведет к серьезным пищевым отравлениям. Поэтому храните сырое мясо в герметичных контейнерах на нижней полке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты можно хранить в жару без холодильника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.