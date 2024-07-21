Даже некоторые фрукты и овощи: какие продукты можно хранить в жару без холодильника

Благодаря упрощающим быт электроустройствам электроэнергия стала неотъемлемой частью нашего ежедневного существования. Однако в условиях постоянных отключений света украинцы вынуждены обходиться без этого удобства. В том числе – обходиться без холодильника. Но если зимой это довольно просто, то что делать летом, во время жары?

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко говорит, что ничего сложного здесь нет. Основное, считает он, это найти любое прохладное место.

Правила хранения любого продута без холода просты: их нужно хранить в сухом, максимально прохладном месте дома, подальше от солнечных лучей. И съесть как можно быстрее.

Так какие и как продукты можно хранить в жару без холодильника?

Овощи и фрукты

Фактически все овощи и фрукты можно хранить без холодильника. Некоторые (например, яблоки) можно держать при комнатной температуре довольно терпко, другие желательно съесть в течение нескольких дней.

Так или иначе, но для них важно выбрать темное место. В первую очередь для овощей. Морковь и свекла хорошо хранятся, если их сложить в ящики с песком. Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет.

Мясо

Вяленое и сушеное мясо, разнообразные соленые мясные лакомства, джерки и колбаски – лучший вариант сохранить мясной продукт надолго без холодильника.

Из обычного любого мяса можно сделать тушенку. Такая консервация при правильных условиях приготовления будет иметь срок годности до 3 лет – и без холодильника. Правда, тушенку следует хранить в темном (если банка стеклянная) и прохладном городе.

Еще один лайфхак, чтобы сохранить мясо или сало без холодильника – сложить в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпать солью.

Можно сделать солевой раствор – на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом употреблять такое мясо, предварительно его нужно вымочить в воде, чтобы избавиться от лишней соли.

Рыба

Так же, как и мясо – лучше всего либо рыбу сделать вяленой или сушеной, либо приготовить рыбные консервы.

Продлить срок годности рыбы также можно с помощью соли. Очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите, сложите в любую емкость, хорошо пересыпая солью. Поставьте в прохладное место. Затем такую рыбу можно вымочить в воде и жарить или высушить.

Сливочное масло и сыр

Масло дополнительно оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-нибудь тяжелое. Выставьте емкость в прохладное место.

Сыр (не путайте его с домашним сыром, то есть творогом!) хорошо хранится без холодильника, но обязательно нужно сложить в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не подсушивался.

Молоко, творог и сметана

Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив ½ ч. л. соды на 3л. Затем перелейте в сухие чистые банки. Творог переложите в стеклянные банки, а затем поместите в холодную воду. То же сделайте с баночками сметаны.

Хлеб и выпечка

Хотя хранение хлеба в холодильнике помогает дольше хранить его свежим, если вы собираетесь съесть хлеб в ближайшие дни, его можно оставить при комнатной температуре. В противном случае будет уместно сразу сделать сухари.

Это также касается выпечки. Однако хлебобулочные изделия с любой начинкой следует съесть как можно скорее.

Консервы

Уже открытые консервы можно хранить без холодильника в течение нескольких дней только в прохладном месте. Главное – чтобы в банке оставался сок консервации и продукт консервации был в этот сок полностью погружен.

Категорически не следует оставлять консервы на солнце.

Солнечные лучи ускоряют процесс порчи какого-либо продукта. Поэтому рыбу, мясо, овощи и фрукты вялят и коптят только в полумраке.

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