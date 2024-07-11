Никогда так не поступайте: популярный способ уборки опасен для электроники

Популярный тренд на натуральные средства для уборки в целом приносит пользу, но подходит не для всех ситуаций. Так сода, которую считают абсолютно универсальным веществом для наведения чистоты, ни в коем случае не подходит для чистки электроники.

Как пишет издание House Digest, использование соды для ухода за планшетами, телефонами или телевизорами может вызвать нежелательные последствия. В частности, оставлять царапины на экране и повреждать внутренние компоненты устройства.

Почему сода опасна для электронных устройств

Сода, или бикарбонат натрия, представляет собой кристаллический порошок, имеющий, пусть мягкие, но все же абразивные свойства. Это позволяет отлично справляться с обычными загрязнениями на кухне, хорошо очищать сантехнику и выполнять еще массу задач в хозяйстве. Однако в процессе чистки гаджетов порошковая структура средства может нанести немало вреда.

Иногда можно встретить совет использовать соду для оттирания наклеек с гаджетов. Но он очен опасен. Средство в процессе способно не только поцарапать экран, но и незаметно попасть внутрь и нанести вред технологическим компонентам, что нередко приводит к полному выходу устройства из строя.

Даже в форме раствора сода небезопасна для гаджетов. Во-первых, это водный раствор, а следовательно вместе с ним вода может попасть внутрь. Во-вторых, даже если это не вызовет проблем сразу, со временем вода испарится, оставив на электронике налет из мелких кристалликов соды. Это может привести к повреждению микросхем, контактов и других деталей.

Чем правильно чистить электронику

В отличие от соды, ее постоянный спутник – дистиллированный белый уксус вполне подходит для чистки гаджетов. Но использовать его нужно осторожно. Наносить на микрофибровую салфетку и тщательно отжимать, чтобы в волокнах осталось минимальное количество средства. Чтобы удалить следы на экране, уксус лучше разводить в равных частях с водой.

Еще одно хорошее средство для очистки электроники – это изопропиловый спирт. Его тоже нужно использовать осторожно, избегая переувлажнения. Однако следует иметь в виду, что и он, и уксус растворяют олеофобное покрытие на экранах смартфонов и планшетов.

Также не забывайте, прежде чем чистить гаджеты, выключать их и отсоединять от электропитания. Никогда не очищайте электронику, когда она подключена к сети. Также не забывайте сверяться с советами руководства по эксплуатации вашего продукта. Как правило, изготовители перечисляют соответствующие методы очистки либо в руководстве, либо на своем официальном сайте, поэтому всегда проверяйте их, прежде чем пытаться почистить электронику.

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