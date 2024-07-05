Новолунее в июле начнет счастливую фазу для трех знаков: кто в списке

Одной из важнейших фаз Луны является новолуние – период, когда она находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона не видна с Земли. Такое положение спутника символизирует обновления и возможности.

Молодая Луна начинает период роста и направляет энергию некоторых знаков вперед. Астрологи отмечают, что их ждут важные события и новое начало в жизни.

Лев

Новолунее в июле предлагает Львам развивать и проверять свои отношения с уважением и пониманием. Это новый раздел в вашей жизни, который принесет более глубокое понимание того, как дарить и получать любовь. Вам следует сосредоточиться на гармонии и преданности, помня, что вы заслуживаете связи, которая не заставляет вас идти на компромисс со своими принципами.

Эта фаза Луны откроет множество возможностей для достижения ваших целей. Однако будьте внимательны, внимательно читайте мелкий шрифт и тщательно обдумывайте ситуацию перед принятием решения.

Проблемы, требовавшие минимальные усилия, близки к решению. В семейной жизни могут возникнуть конфликты, поэтому важно расставить приоритеты в свою пользу и вернуться к решению недоразумений в более благоприятное время.

Водолей

Для Водолеев этот новолунее станет временем карьерного роста и воплощения мечтаний в реальность. Вы на пороге достижения наибольшего успеха, поэтому сосредоточьтесь на важном и оставьте позади нереалистичные фантазии. Вселенная дает шанс переосмыслить партнерские отношения и согласовать их с вашими высшими целями. Будьте открыты к изменениям и не сопротивляйтесь им, даже если это будет тяжело.

У вас будет энергия и возможности быстрее двигаться вперед, начать новую главу в вашей жизни и изменить привычные дела к лучшему. Используйте эти подарки судьбы и не будьте слишком скромными, пожиная плоды своего упорного труда. Пусть изменения не пугают вас, ведь в конце концов они являются предвестниками значительного прогресса. Примите поддержку новолуния и продолжайте уверенно идти к цели.

Стрелец

Новолунее в июле поможет Стрельцам открыть свою настоящую личность. Оно может вызвать и пробудить тяжелые эмоции, но в конечном счете это поспособствует исцелению. Вы сможете принять свою боль и обрести внутреннюю силу для того, чтобы превратить свои уязвимые стороны в сильные.

Также этот период может быть несколько тревожным, поскольку вам нужно будет поставить собственные потребности выше потребностей других, особенно на работе. Это может быть трудно из-за вашей преданности карьере. Однако важно ставить себя на первое место.

Важно не поддаваться лживым обещаниям и оставаться верным своему пути. Внимательно рассматривайте будущие соглашения и обратитесь за профессиональным советом, если вы не уверены в своих действиях. Используйте энергию новолуния для сосредоточения на себе и своих потребностях. Это поможет расти как профессионально, так и лично.

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