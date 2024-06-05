Новолуние в июне 2024 года сильнее всего повлияет на эти 2 знака зодиака

Июньское новолуние будет иметь мощное влияние и заставит принять судьбоносное решение, что повлияет на долгосрочные перспективы. Новолуние в Близнецах 6 июня вдохновит искать более значимые социальные связи и участвовать в различных событиях. Это отличное время, чтобы найти оптимальное решение и определить дальнейший путь.

Астрологи говорят, что Солнце и Луна будут в тесном сочетании с планетой любви Венерой – это будет способствовать романтическим порывам. Если вы хотели начать новую главу в своей любовной жизни или сделать важый шаг с партнером, эта космическая энергия может быть именно тем знаком, которого вы ожидали.

Близнецы

Этот лунный период будет особенно ощутим, учитывая, что наряду с Солнцем и Луной в вашем знаке у вас также будут Венера, Юпитер и ваш космический правитель Меркурий, активирующий для вас основные энергии. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы начать новый путь, построить долгосрочный план успеха и двигаться к лучшему будущему.

Не стоит сидеть сложа руки и ждать, пока что-нибудь случится независимо от вашей воли. Дисциплинированный Сатурн вступает в контакт с многочисленными планетами в вашем знаке в этот лунный период, побуждая вас к действиям. Придется серьезно отнестись к своим желаниям и взять на себя обязательство воплотить мечты в жизнь, чтобы увидеть реальные результаты.

Рыбы

Вы очень чувствительные, эмоциональные и мечтательные личности. Грядущее новолуние заставит вас чувствовать себя еще более уязвимыми. Пора углубиться в себя и по-настоящему понять, как можно создать более крепкую основу своей жизни – такую, которая поможет вам сохранить свою целостность даже среди постоянных проблем. Вопросы, связанные с вашим домом, семьей или даже прошлыми воспоминаниями, сейчас также могут выплыть на поверхность, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы говорить правду и быть искренними с собой.

Еще одна причина, почему этот лунный период может быть столь мощным, заключается в том, что он находится в прямом круге с суровой планетой Сатурн, которая сейчас находится в вашем знаке. Эта энергия побуждает тщательно подойти к исполнению ваших обязанностей. Придется установить жесткие границы в тех областях, где вам нужно дополнительное пространство.

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