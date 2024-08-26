Новые перспективы или трудности: гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

Перед Рыбами откроются новые перспективы. Козероги столкнутся с трудностями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Имеете все шансы стать заметной фигурой в своем окружении, используя свои таланты и способности. Это можно сделать с помощью своего ума, внешнего вида или других качеств и параметров, которые помогут вам занять лидерские позиции и заявить о себе.

Телец

Пришло время что-то строить и создавать, даже если это не собственными руками, а с помощью специально обученных людей. Возможно, назреет вопрос строительства жилья, организации собственного бизнеса, производства или даже укрепления семейных отношений.

Близнецы

Когда вам сегодня предлагают деньги, не отказывайтесь и не пытайтесь вернуть их или дать сдачу. Просто примите все, что вам дают, поблагодарите и подумайте о том, как вы можете использовать эти средства с умом, чтобы они работали на вас.

Рак

Можете начинать важные дела, зная, что ваши коллеги, друзья или близкие готовы поддержать вас в любых начинаниях. Чувствуя этот надежный тыл и поддержку, смело идите вперед. Ваши идеи и проекты найдут отклик и помощь со стороны окружающих, что позволит вам добиться успеха и реализовать свои планы.

Лев

Сверните сегодня все общение, возьмите тайм-аут и прислушайтесь к себе. Вам сейчас нужно осознать, что на самом деле происходит и куда вам дальше идти. Это время для саморефлексии и анализа своих действий и планов. Отдохните от внешнего шума и обретите внутреннее спокойствие, чтобы принять правильные решения.

Дева

Начните уже наконец с этого понедельника избавляться от лишних вещей и мусора, который вас окружает. Не забудьте избавиться также и от установок в голове, которые мешают вам двигаться дальше. Это поможет вам очистить пространство вокруг себя и создать благоприятные условия для новых начинаний.

Весы

С этого понедельника вам лучше ничего не начинать, даже если будет большое желание. Может оказаться, что вы накопили недостаточно ресурсов для такого рывка, да и обстоятельства сейчас не в вашу пользу. Поэтому есть смысл подождать более подходящего момента.

Скорпион

Работа сегодня не будет очень сложной. Вы выполняете привычные задачи, много общаетесь с коллегами на свободные темы, устраиваете паузы, перекуры и общение, мечтаете и летаете в фантазиях. Используйте это время для восстановления сил.

Стрелец

Вас будут пытаться вывести из себя, сознательно или подсознательно, и ваша главная задача – не поддаваться на эти провокации, сохранять спокойствие и взвешенность. И хотя это будет довольно сложно, все же держите себя в руках. Ваше умение контролировать свои эмоции и оставаться спокойным поможет вам избежать конфликтов и сохранить гармонию в отношениях с окружающими.

Козерог

Кто-то может разрушить все предыдущие договоренности и испортить вам планы на сегодня. Конечно, это неприятная ситуация, но вы легко переключаетесь с одного вида деятельности на другой. Помогут вам справиться с любыми трудностями и найти выход из любой ситуации ваша гибкость и готовность к переменам.

Водолей

Вам нужно будет выговориться и сбросить с себя весь груз напряжения. Поэтому поищите свободные уши и мягкую жилетку. Не подвергайте своих близких этой пытке – выслушивать ваши проблемы и страхи, лучше, если это будет специально обученный. Профессиональная поддержка поможет вам найти верные решения и почувствовать себя лучше.

Рыбы

Вас будут поощрять и награждать, вы буквально купаетесь в лучах славы, получаете комплименты, награды, подарки и даже замечательные перспективы, то есть предложения, которые могут превратиться в большие успешные проекты.

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