Нужна всего одна минута: профессиональная уборщица поделилась клининг-секретом для ванной

Когда дело доходит до уборки в доме, ванная – это то место, которое действительно не стоит никогда пропускать. Важно, чтобы в ванной все было не только чистым, но и гигиеничным.

Но как добиться этого, не потратив при этом кучу времени и сил? Профессиональная уборщица Кендра Хеннасси, которая дает в TikTоk советы по домашнему хозяйству под ником @themotherlikeaboss, утверждает, что очень полезной станет одна простая привычка, которая займет не больше 60 секунд вашего времени.

Кендра называет эту привычку "сделай, а потом убери". Ее суть состоит в том, чтобы чистить отдельные поверхности и части помещения сразу после того, как вы ими воспользовались. Поскольку вы будете иметь дело со свежими загрязнениями, уборка займет у вас буквально считанные секунды и практически не будет нуждаться в усилиях.

Блогерка привела несколько примеров. Так пару раз в неделю, почистив зубы, она протирает умывальник в ванной. "Это буквально занимает у меня меньше минуты, а потом я не должна беспокоиться раз в неделю или две, чтобы отмыть всю эту зубную пасту или убрать застрявшие в сливе волосы", – рассказала Кендра.

Так же она поступает со стеклянной душевой перегородкой. Проходится по ней скребком, когда принимает душ. "Опять же это занимает у меня всего около 60 секунд, и это предотвращает попадание на нее всего неприятного мыла, накипи и водяных пятен", – поделилась блогерка.

Кендра объяснила, что поддержание чистоты в доме становится гораздо проще, когда вы понимаете, что вам не нужно ждать определенного времени, чтобы выполнить работу, поскольку эти небольшие задачи могут стать частью вашей рутины. Все, что вы можете сделать за очень короткий промежуток времени, например, вытереть поверхности или вытащить волосы из канализации, вы можете привязать к другим привычкам, таким как принятие душа или чистки зубов.

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