Нужно ли обрезать клематис: как правильно ухаживать за украшением сада

Клематис является одним из самых популярных и красивых декоративных растений. Его яркие и разнообразные цветы способны превратить даже самый скромный участок в цветущий сад.

Однако это растение, как и любое другое не может радовать глаз непрерывно, поэтому некоторые цветоводы задают себе вопрос, можно ли обрезать отмершие цветки. Ответ дали эксперты по садоводству для издания Woman&Home.

Вьющиеся растения могут сделать ваш земельный участок значительно более красивым и комфортным. Кроме того, уход за ними, как правило, совсем не сложен, но альпины, такие как клематисы, могут начать увядать в некоторых местах, а цветы темнеть и терять свою красоту.

В такие моменты у многих садоводов возникает соблазн отрезать все отмершие цветки, чтобы улучшить внешний вид растения. Поэтому эксперты рассказали о том, можно ли так поступать и не помешает ли обрезка будущему цветению.

Можно ли обрезать увядшие цветы клематиса

Клематисы цветут последовательными волнами в течение сезона, поэтому их совсем не обязательно обрезать, говорит ведущая садовница Allan's Gardeners Джейн Доббс. Но она отметила, что удаление отцветших цветов может улучшить общий вид растения и потенциально может способствовать росту большего количества цветов в будущем. Это будет зависеть от типа клематиса.

Также поврежденные и гнилые части цветка могут привлекать насекомых и способствовать развитию болезней. Потому их удаление пойдет растению на пользу.

Правила обрезки

Для обрезки используйте чистые и очень острые секаторы. Удаляйте цветок в том месте, где он соприкасается со стеблем над набором здоровых листьев. Также убедитесь, что вы не повредите новые здоровые приросты.

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