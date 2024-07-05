Пасынкование помидоров: когда и зачем это нужно делать

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно правильно ухаживать за томатным кустом, в частности вовремя удалять боковые побеги растения. Эта процедура называется пасынкованием.

Пасынками называют боковые побеги, произрастающие между основным стволом растения и боковой ветвью. Они забирают значительную часть ресурсов томатного куста, поэтому от них нужно избавляться. OBOZ.UA расскажет, как сделать это правильно.

Для чего проводят пасынкование

На первый взгляд пасынкование кажется малооправданной процедурой – большее количество веток способно принести больший урожай. И это действительно так. Но на кусте, на котором не удалили пасынки, помидоры вырастают более мелкими, ведь каждому плоду достается меньше пищи.

Необходимость пасынкования зависит также от сорта томатов. Если куст по своей природе не имеет ограничений в росте и отращивает новые веточки весь сезон, подрезка пасынков для него оправдана. На сортах, которые имеют ограничения в росте, такая обработка не требуется. Растение само дрстигнет оптимального роста и остановится. На томатных кустах, основной стебель которых развился достаточно мощно, тоже можно не трогать пасынки. Однако процедура позволяет правильно сформировать растение.

Как пасынуют помидоры

В зависимости от того, каким образом будет сформирован куст, пасынкование проводят разными способами. На растении оставляют один, два или три стебля.

Формирование в один стебель как правило применяют для выращивания томатов в теплицах. В таком случае от куста отламывают все пасынки, а также подрезают все "двойники" – раздвоение стебля. Зато оставляют все цветочные кисти-цветоножки, включая самую низкую.

Формирование в два и три стебля более характерно для открытого грунта. В таком случае остаются один или два хорошо развитых сильных пасынка. Остальные удаляют.

Техника пасынкования томатов

Чтобы процедура была успешной, рекомендуют проводить пасынкование как можно раньше. Так томатный куст перенесет его легче всего. Небольшие листья размером 5-8 см можно оборвать вручную. Если же на растении развились побеги более 0,8 см толщиной, их лучше удалять секатором. Так вы нанесете томатному кусту меньше повреждений. Для пасынкования лучше всего подходят утренние часы. В дальнейшем обработанный куст проверяют на появление новых пасынков каждые две недели.

Чтобы пасынкование было эффективным, не рекомендуется срезать сразу весь боковой побег. На его месте в скором времени начнет расти новый. Поэтому эффективнее будет оставлять пеньки размером до 4 мм, они удержат томатный куст от разрастания. По крайней мере, на некоторое время. Срезы обязательно нужно обрабатывать дезинфекторами, чтобы в них не попали возбудители болезней.

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