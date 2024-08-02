Посевной календарь на август: какие дни не подойдут для работ на огороде

Последний летний месяц – это важный период для огородников, знаменующий переход от летней жары к осенней прохладе. Владельцы земельных участков имеют много работы и могут еще успеть что-то посадить.

Выбор правильного времени по уходу и посадке имеет решающее значение для получения успешного урожая. Потому OBOZ.UA публикует посевной календарь, чтобы вы могли тщательно спланировать свои работы.

Считается, что спутник Земли оказывает влияние на рост и развитие растений, поэтому соблюдение рекомендаций календаря может значительно повысить урожайность и здоровье растений. Лунный цикл длится примерно 29,5 дней и состоит из четырех основных фаз. Каждая из них имеет свои особенности.

Убывающая Луна (1-3 августа, 20-31 августа)

Соки возвращаются к корням, что делает этот период благоприятным для работ с корнеплодами и подготовки почвы.

Новый месяц (4 августа)

В настоящее время растения отдыхают, их рост замедляется. Это период, когда лучше воздержаться от любых работ на огороде и в саду.

Растущая Луна (5-18 августа)

Соки поднимаются от корней к надземной части растений. Это благоприятное время для посева, посадки и пересадки растений.

Полнолуние (19 августа)

В этот период растения скапливают максимум энергии. Это время сбора урожая, но не стоит производить обрезку или пересадку.

Благоприятные дни для работ в огороде в августе 2024

Лучшие дни для работ в саду и на огороде в августе 2024 года:

1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28 числа.

Неблагоприятные дни для работы в огороде в августе 2024 года

Не рекомендуется заниматься посевом и посадкой огородных растений в следующие дни августа 2024:

3, 4, 5, 19, 22, 23 числа.

Но можно уделить внимание другим задачам, таким как:

Обрезка деревьев;

Полив;

Защита растений от заболеваний и вредителей;

Подкормка ягодных кустарников удобрениями;

Прореживание завязи бахчевых культур.

Что и когда можно сеять в августе 2024 года

В августе 2024 года можно сеять и сажать различные культуры. Вот конкретные даты для каждой из них:

Лук, чеснок: 1, 2, 21, 28 августа.

Картофель, морковь, свекла: 1, 2, 21, 28 августа.

Салаты, шпинат, укроп, петрушка: 1, 2, 21, 28 августа.

Капуста: 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква: 6–13 августа.

Томаты, перец, баклажаны: 6–13 августа.

Ягодные и фруктовые деревья: 6-13 августа.

Луковичные и клубневые: 21-26 августа.

Однолетние, многолетние растения и комнатные цветы: 7-18 августа.

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