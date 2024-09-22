'Нявкати' или 'мявкати'? Как правильно говорить по-украински

Кошачьи звуки довольно приятны для человеческого слуха. Когда за окном осенняя непогода, что может быть уютнее сидеть с котом на теплой кровати и слушать тихое мурлыканье. Но, разозлившись, кот может и выражать недовольство. Задумывались ли вы, как правильно сказать по-украински – "нявкати", "мявкати" чи, може, "м’явкати"?

OBOZ.UA разбирался, какие звуки издают украинские коты и от какой популярной кальки следует отказаться. На самом деле кошачья речь очень проста, и запомнить правило довольно легко.

Кошачьи звуки традиционно передаются в украинском языке как "няв", а не "мяу". Поэтому производный глагол – "нявкати".

Слово имеет звуковоспроизводящую природу. Оно связано с тем, как большинство воспринимают кошачьи звуки. В украинском языке считается, что "няв" – наиболее точное отражение кошачьего восклицания. "Няв" отвечает украинским фонетическим нормам.

А вот звуковая вариация "мявкати" возникла под влиянием не только русского. Некоторые языковеды предполагают, что слово могло прийти и из английского, где есть соответствующее фонетическое meow.

Глагол "мявкати" довольно распространен в быту, однако с лингвистической точки зрения он ошибочен. Следует употреблять классический украинский вариант "нявкати".

Толковые словари также утверждают вариант "нявкати" как единственный правильный.

Есть и другие способы передать кошачьи звуки: животные могут "муркотіти", "гарчати", "шипіти". Это описание различных форм кошачьей коммуникации отражает все аспекты эмоционального состояния домашнего питомца.

В литературном языке можно встретить и образное использование слова "нявкати".

Наталія Корніївна була з тих, що при чужих людях нявкають, а в себе вдома гавкають (Іван Нечуй-Левицький).

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