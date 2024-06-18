Одежда будет как новая: ретро-лайфхак для стирки белых вещей стал популярным в сети

Белая одежда является украшением любого гардероба, вот только покупаем мы белые вещи не так часто, как хотелось бы потому, что ухаживать за ними довольно сложно. Наименьшее пятно, малейшее загрязнение очень заметны на таких вещах, поэтому стирать их приходится часто, еще и обрабатывать специальными средствами.

Знаете ли вы, что сделать уход за белой одеждой значительно проще может лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки? OBOZ.UA подробно рассказывает об этой хитрости в стиле ретро, которая завоевала незаурядную популярность в соцсетях.

Начните с того, что наберите в таз горячей воды и добавьте в нее стакан пищевой соды. Размешайте средство и сразу замочите в полученном растворе белые вещи, которые планируете постирать. Оставьте их на время, чтобы сода успела хорошо подействовать. Даже 30-60 минут будет достаточно, а еще лучше сделать такое замачивание на всю ночь. За это время сода разрушит химическую структуру всех типичных загрязнителей и одежду останется просто постирать обычным способом.

Все еще считаете, что ваши вещи недостаточно белые? Воспользуйтесь не агрессивным к тканям отбеливателем, который еще и не будет стоить вам ни копейки – солнечным светом. Ультрафиолет вынуждает все цвета со временем выцветать. Так что просто разложите или развесьте одежду, которую хотите отбелить, на солнце. Через 2-3 часа эффект уже будет заметным. Более того, таким образом вы еще и безопасно продезинфицируете ткань.

И напоследок, если на белой вещи все же остались какие-нибудь пятна, вы можете обработать их свежим лимонным соком. Содержащаяся в нем кислота является естественным отбеливателем. Нанесите несколько капель на загрязненное место и оставьте вещ на солнце. Когда сок высохнет, пятно исчезнет.

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