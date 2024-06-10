Одно место в квартире и доме, которое забывают чистить почти все: это опасность для аллергиков

Аллергия на пыль – не шутки, это вам скажет любой человек, который ею страдает. Убирать дом в таком случае приходится с удвоенной силой и особое внимание уделять месту, которое обычно обходят стороной.

Эксперты по чистоте назвали такое место – это вентиляционные отверстия. OBOZ.UA рассказывает, почему они так важны и как за ними правильно ухаживать.

Вентиляционные отверстия работают почти незаметно, обеспечивая циркуляцию воздуха в помещении. При этом они со временем накапливают пыль и грязь, которые летают в этом воздухе – оседают на решетках и попадают в шахты. У чувствительных людей это вызывает проблемы с дыханием приступы аллергии и астмы.

Регулярное очищение вентиляционных отверстий может удалить эти загрязнения. А еще снизить затраты на электроэнергию, поскольку засоренная вентиляция отрицательно сказывается на работе систем кондиционирования и отопления, что отражается на счетах.

К счастью, уборку в этих зонах можно проводить раз в 6-12 месяцев – в зависимости от скорости накопления пыли в вашем доме. А также от того, есть у вас домашние животные или дети, курит ли кто-нибудь внутри помещения и т.д. И вот как почистить вентиляцию правильно.

В первую очередь подготовьте все инструменты. Вам понадобятся:

пылесос – хватит и бытового;

кисточка с мягкой щетиной;

салфетка из микрофибры;

шестигранный ключ или отвертка;

перчатки, маска и защитные очки.

Начните с того, что выключите все системы, работающие через вентиляционные отверстия. Далее снимите с отверстий решетки и промойте их водой с мылом, а затем дайте просохнуть.

Пока решетки сохнут, удалите весь мусор из системы, до которой сможете дотянуться. Для этого воспользуйтесь кисточкой или щеткой. Затем соберите более глубокие загрязнения пылесосом. Когда очистка будет закончена, протрите внутреннюю часть вентиляционного хода влажной салфеткой из микрофибры, чтобы собрать остатки пыли.

Напоследок установите все решетки назад и включите вентиляцию, кондиционирование или отопление – в зависимости от того, чем вы сейчас пользуетесь. Вымойте пол под отверстиями.

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