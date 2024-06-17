Окунитесь с головой в любовь: кому гороскоп предвещает романтические приключения

Согласно астрологии, транзиты планет играют немаловажную роль в изменениях в жизни людей. Ближайшим и одним из самых мощных из них будет перемещение Венеры в знак Рака.

Венера руководит нашими романтическими чувствами, отношениями и влияет на наше отношение к деньгам и красоте. Астрологи подготовили гороскоп для всех знаков, чтобы вы узнали подробнее о том, как транзит этой планеты отразится на вас.

Овен

Венера в Раке, перемещаясь через ваш дом семьи, обязательно поднимет вам настроение. Этот транзит пошлет любовь и деньги для поддержания бита и родственных отношений на высоком уровне.

Если вы одиноки, то почувствуете дефицит свиданий, поскольку больше будете сосредоточены на доме, семье и детстве.

Телец

Венера будет двигаться через ваш дом общения. Благодаря приятной энергии Рака, которая будет сочетаться с вашей природной чувственностью, ваши слова будут привлекать людей. Позвольте своим чувствам протекать через вашу речь, тогда вас услышат и вы получите желаемое.

Близнецы

Этот транзит, вероятно, побудит вас тратить деньги для того, чтобы выразить свою приверженность к человеку. Также вы можете баловать себя, чтобы проявить любовь к себе. Как правило, вы умеете экономить, но Венера заставляет делиться, тратить и жить сегодняшним днем так, словно он последний.

Рак

Венера повысит вашу уверенность в себе и выведет жизнь на новый уровень. Она заставит Раков по-настоящему увидеть, насколько они прекрасны от природы. Позвольте этому транзиту помочь вам повысить самооценку, любовь к себе и уничтожить стеснительность.

Лев

Венера будет двигаться через ваш дом одиночества, поэтому вы будете более склонны к тому, чтобы искать компромиссы и идти на уступки, чем искать нового партнера. Если вы одиноки, то, вероятно, будете проводить время наедине или с семьей в течение следующих нескольких недель. Используйте это время в одиночестве для ухода за собой.

Дева

Венера в Раке активизирует ваш дом общения и общественных групп. Это будет побуждать вас заботиться о людях и заставит принимать их такими, какие они есть. Воспользуйтесь этим временем, чтобы выразить свои чувства людям, которые вам не безразличны.

Весы

Венера будет влиять на ваш дом карьеры, поэтому ждите прилива денег. Возможно, вы получите вознаграждение за инициативность и общественные усилия на работе. Также Весов может ожидать повышения или бонус, который позволит им больше времени проводить дома с семьей.

Скорпион

Двигаясь через ваш девятый дом путешествий и исследований, Венера поощряет вас отправиться в путешествие. Спланируйте отпуск или спонтанный тур со своей семьей. Стройте планы и не откладывайте их на потом.

Стрелец

Благодаря присутствию Венеры в вашем восьмом доме трансформации, смерти и чужих денег вы можете вступить в период интенсивной саморефлексии. Особенно это касается вашей романтической жизни и подхода к расходам. Это поможет вам сэкономить средства и понять подлинные мотивы ваших романтических партнеров.

Козерог

Венера будет двигаться через ваш дом любви и брака. Она, вероятно, смягчит ваше отношение к окружающим и сделает вас более заботливым и нежным человеком. Если вы находитесь в отношениях, этот транзит может побуждать вас сделать шаг вперед с вашим партнером. А если вы одиноки, то сможете привлечь немало поклонников.

Водолей

Венера модернизирует, облегчит и улучшит вашу повседневную жизнь, ведь будет проходить через дом рутины, обязанностей и ответственности. Водолеи начнут наслаждаться приятными мелочами жизни. А те, кто ищет любовь обязательно ее встретят. Будьте внимательны, чтобы не пропустить свое счастье.

Рыбы

Венера будет двигаться через ваш дом самовыражения и сексуальных приключений. Используйте эту энергию, чтобы пригласить новых друзей и весело провести время.

Также Рыбы могут начать выражать эту веселую, свободную и легкую энергию через хобби и то, как они одеваются. Наслаждайтесь этим периодом и позвольте себе расслабиться.

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