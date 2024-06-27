Ошибка со стиркой делает ваши белые простыни желтыми: вот как не нужно делать

Белое постельное белье – бессмертная классика домашнего текстиля. Оно не выцветает от регулярной горячей стирки, как цветное, и всегда имеет великолепный вид в интерьере.

Но с белыми простынями может произойти другая неприятность – со временем они способны заметно пожелтеть. Конечно, можно вернуть им белизну с помощью хлорного отбеливателя, но это достаточно агрессивное вещество, которое быстро портит волокна. OBOZ.UA рассказывает о более деликатном методе, который поможет избавиться от желтизны и сохранить ткань.

Почему желтеют простыни

Причин может быть несколько. Так свое влияние оказывают соли из жесткой воды. Они частично оседают в волокнах и делают ткань желтоватой или сероватой. Другой причиной может стать (и это звучит достаточно неожиданно) именно хлорный отбеливатель. Во время стирки он вступает в реакцию с жиром, который с тела попадает на простыни, а также с белковыми следами, и приобретает именно такой неприятный цвет.

Как эффективно отбелить постельное белье

Значительно более эффективными и безопасными для стирки простыни являются такие продукты, как пищевая сода, уксус, лимонный сок и жидкость для мытья посуды.Каждая из этих субстанций обладает свойствами, делающими ее полезной при стирке. К примеру, уксус хорошо смягчает ткани, лимон считается натуральным отбеливателем, мыло для мытья посуды удаляет пятна и остатки пота, а пищевая сода устраняет запах.

Чтобы воспользоваться силой перечисленных средств, приготовьте замачивание с ними. Разведите в тазу с теплой водой чашку уксуса, чашку лимонного сока, полстакана соды и две столовые ложки моющего средства. Положите в этот раствор постельное белье и оставьте минимум на 30 минут. Если пожелтение значительное, потребуется больше времени.

После этого слегка отожмите простыни и переложите в стиральную машину. Стирайте на обычном режиме в теплой воде. Сушить их лучше на открытом воздухе. А в идеале – на солнце. Ультрафиолет оказывает естественный отбеливающий эффект.

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