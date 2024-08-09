От консилера до помады и туши: как вывести пятна от макияжа с одежды

Чтобы снять макияж с лица, мы используем массу специальных средств – ремуверы, пенки, гели, мицеллярную воду, салфетки. Впрочем, косметические средства могут оказаться также и на одежде, сильно усложняя стирку.

К примеру, водостойкая тушь даже в горячей воде смывается плохо, а еще немало косметических продуктов содержат жиры, которые оставляют следы на текстиле. Наиболее эффективные советы, как избавиться от следов косметики на одежде, собрало издание InStyle.

Жидкие косметические средства

Продукты на жидкой основе, как тональный крем, консилер или хайлайтер, хорошо отмываются пеной для бритья. Возьмите вещь, на которую пролили жидкую косметику, соскребите все, что можете с помощью ложки, а затем нанесите приличное количество бесцветной пены для бритья на пятно и оставьте на пять-десять минут. Важно дать пене время подействовать, а не смывать ее сразу. Убирают такой очиститель холодной водой, после чего стирают вещь привычным способом. При необходимости процедуру следует повторить. Если под рукой нет пены для бритья, вы можете воспользоваться средством для мытья посуды, пищевой содой или лаком для волос.

Кремовые косметические средства

Кремовая текстура – одна из самых популярных в косметике. Такими делают тональные основы, румяна, хайлайтеры, консилеры. Чтобы избавиться от таких пятен, возьмите миску, влейте туда четверть стакана теплой воды, добавьте 1-2 столовых ложки жидкого моющего средства и несколько капель жидкости для снятия страха. Наносите раствор на одежду с помощью губки. Но не трите ткань, чтобы не втереть пигмент. По мере промокания косметическое средство начнет растворяться.

Кремовые помады более пигментированы, поэтому их нужно выводить с помощью спирта. Намочите средством ватный диск и аккуратно промокайте им пятно, пока оно не исчезнет. Если вы работаете с цветными или деликатными тканями, сначала сделайте тест на незаметном участке, чтобы не испортить одежду.

Пудровые косметические средства

Если вы просыпали на одежду пудру, сухие румяна или тени, сразу же прицельно обработайте вещь сильной струей воздуха из фена. Но используйте прохладный режим. Если после этого остатки пудры все же будут заметны на ткани, ни в коем случае не трите их. Промокните пятно карандашом для удаления пятен или любым другим средством для предварительной стирки. Оставьте его действовать на 5 минут, а затем постирайте вещь, как обычно.

Как предотвратить появление пятен от макияжа

Если вы не хотите оставить следы косметики на одежде, в которой вы выходите на люди, а особенно на праздничной одежде, никогда не красьтесь в этих вещах. Наносите макияж, пока вы все еще в пижаме или в домашней футболке. Если же накраситься так невозможно, защитите свою одежду, накинув на нее полотенце или надев сверху халат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как убрать пятна от дезодоранта с белых и цветных вещей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.