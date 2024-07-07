Отношения станут совсем другими: любовный гороскоп на июль

Венера и Марс – планеты любви и романтического взаимодействия, переходящие в новые знаки зодиака в июле. Этот транзит может изменить энергию в отношениях, чувствах и желаниях.

Астрологи подготовили гороскоп любви для всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, какие вызовы и подарки судьбы ждут вас и ваши отношения.

Овен

В начале месяца вы будете чувствовать себя особенно чувствительными. 11 июля Венера войдет в ваш кокетливый пятый дом, делая встречи особенно приятными и романтичными.

Сезон Львов зажжет огонь в вашей любовной жизни, начиная с 22 числа. Ищите новых любовников или инновационные способы отдыха, если вы в отношениях.

Телец

Если вы хотите оживить любовную жизнь, то в июле все получится. Будьте готовы расширить свою зону комфорта.

Молодая Луна 5 июля идеально подходит для того, чтобы пригласить любимого на романтическое свидание. Эта авантюрная энергия продолжит излучаться в течение полной Луны 21 июля, вдохновляя вас на эксперименты. А в конце июля болтливая планета Меркурий заставит сказать вашим партнерам все, что у вас на уме.

Близнецы

В начале июля ваша любовная жизнь будет невероятной, поэтому отправляйтесь на шикарное свидание или порадуйте вторую половинку подарком. Ожидайте, что романтическая интенсивность вырастет в середине месяца. Вы точно знаете, чего хотите от отношений, и не боитесь об этом заявлять.

Полнолуние достанет глубокие эмоции из трещин и обломков вашего сердца, так что вы можете стать более уязвимыми. Но это также поможет вам понять свои чувства лучше.

Рак

Первая треть месяца наполняет вашу любовную жизнь волшебными возможностями. Это прекрасное время, чтобы признаться в любви или сделать смелый шаг в отношениях. Скажите "да" неожиданным приключениям и сосредоточьтесь на расширении своей зоны комфорта.

Полная Луна 21 числа захочет, чтобы вы стали более реалистичными и наконец решили, что и кого вы хотите видеть в своем будущем.

Лев

В первой трети месяца может быть трудно увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Попытайтесь прислушаться к своей интуиции в отношениях и на свиданиях, особенно во время Молодой Луны 5 июля. 11 числа вы почувствуете больше контроля, но опирайтесь любому желанию манипулировать или ревновать.

С приближением сезона Льва любовная удача начнет вас окружать. Полнолуние 21 июля – это прекрасное время, чтобы познакомиться с кем-то новым или сделать шаг вперед в существующих отношениях.

Дева

С началом месяца в ваших отношениях с людьми растет благосклонность, поэтому это хорошее время, чтобы вывести дружбу на новый уровень. Середина месяца обещает принести веселые и мечтательные настроения. Это будет хорошее время для групповых свиданий или ночных бесед с любимым человеком.

Прислушайтесь к своей интуиции в любви, когда на пороге будет Полнолуние 21 июля. Этот лунный период прекрасно подходит для свиданий, романтики и внесения дополнительной страсти в отношения.

Весы

Ваша карьера и социальная жизнь полны активности этого месяца, но вас больше беспокоит интимность, уязвимость и ограничения в ваших отношениях. Найдите время, чтобы разобраться в своих чувствах и открыться своей второй половинке.

Отношения могут стать особенно напряженными в середине месяца, поэтому напомните себе, что борьба за власть не обязательно должна быть частью вашей любовной жизни. Общайтесь откровенно и учитесь на ошибках.

Скорпион

В этом месяце вы открываете ум для новых идей и подумаете над тем, что делает отношения эффективными и что значит любить. Молодая Луна 5 июля может помочь вам выйти из зоны комфорта, чтобы вы наконец-то изменили свой статус одиночества.

В середине месяца слушайте сердце и следуйте своим неожиданным порывам в любви. Страсть станет еще сильнее в последней трети месяца.

Стрелец

Луна начинается с интимной ноты, а эмоциональный Новолуние 5 июля усиливает ваш контакт с собой. Это хорошее время, чтобы стать более уязвимыми в отношениях и перейти на новый уровень честности и преданности.

В течение последней трети месяца в отношениях обострится страсть. Примите свои желания и скажите своим партнёрам, чего вы хотите на самом деле.

Козерог

В начале месяца ваше романтическое настроение будет на пике. Новые эмоциональные связи появятся в случайных и преданных отношениях, поэтому слушайте свое сердце и погружайтесь в чувство.

Ближе к середине месяца попытайтесь расширить зону комфорта. Это может создать еще более крепкие связи между вами и вашим партнером. Будьте уверены и не бойтесь экспериментировать.

Водолей

Вы не всегда можете выражать чувства словами, но в начале месяца вас будут внимательно слушать, так что постарайтесь качественно сформулировать мысли. В течение месяца может возникнуть много скрытых чувств. Работайте над ними и не разрешайте им накапливаться.

В конце месяца у вас будет достаточно энергии для свиданий.

Рыбы

В этом месяце главным приоритетом для вас является погружение в мечтательный летний роман. Молодая Луна 5 июля – идеальное время для реализации ваших фантазий.

Вторая неделя июля будет полна увлекательных возможностей и сможет принести немного магии в случайные и постоянные отношения. Будьте открыты к потенциальным знакомствам и позвольте себе насладиться любовью.

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