Отставить панику: как и почему в СССР 'гасили' страх трансляцией балета

Балет "Лебединое озеро" у людей, заставших советскую эпоху, с тех пор и навсегда ассоциируется с форс-мажорными событиями государственного масштаба. 19 августа 1991 года люди проснулись как обычно – заваривали чай или кофе, готовили завтрак и тянулись к пульту телевизора. И вдруг – неожиданность: на экранах транслировали балет.

Стало ясно, что в стране начались какие-то страшные события. OBOZ.UA рассказывает, почему в СССР вместо тревожных новостей показывали "Лебединое озеро" Чайковского.

Почему в СССР по всем каналам включали балет

Все каналы 19 августа 1991 года транслировали "Лебединое озеро" Чайковского. Но балет еще раньше стал символом государственных переворотов и форс-мажорных событий в СССР.

Все началось со смерти генсека Леонида Брежнева. Тогда впервые телеканалы перекроили сетку вещания и весь день транслировали балет. В тот день, кстати, зрители ждали праздничного концерта в честь дня милиции, однако вместо него с утра до ночи пришлось смотреть "Лебединое озеро".

Аналогичная ситуация произошла в день смерти генсека Юрия Андропова, после – в день кончины Константина Черненко. Объяснение просто: в день траура транслировать развлекательные передачи или фильмы не решались.

В Кремле считали, что демонстрировать все страшные события широкой общественности опасно, поэтому давали отмашку включить запись балета 1983 года.

Балет длился довольно долго, поэтому спектаклем можно было занять большую часть эфира. Кроме того, "Лебединое озеро" считалось настоящей классикой, гордостью СССР. Билеты выдавали в качестве наград для передовиков производства. Все иностранные делегации обязательно добровольно принудительно водили на спектакль. Психологи отмечают, что у балета есть некий гипнотический эффект: музыка и танцы способны в определенной степени оторвать зрителя от реальности.

С этого времени включать балет в день форс-мажорных событий стало традицией советского телевидения. А "Лебединому озеру" суждено было стать верным признаком и символом серьезных политических изменений.

Отметим, что "Лебединое озеро" Чайковский написал в 1876 году. Во время премьеры в Большом театре постановка с треском провалилась. О балете на время забыли, пока в 1895 году в Мариинском театре состоялась повторная постановка – на этот раз на удивление успешная.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему новогодний "Огонек" в СССР был именно голубым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.