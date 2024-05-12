Пані посол или посолка? Как правильно образовать на украинском феминитив: мнения филологов

С развитием феминизма и обретением женщинами человеческих прав вопрос феминитивов становится как никогда актуальным. Они способствуют гендерному равенству и подчеркивают роль женщин в обществе, но все не так просто.

До сих пор использование феминитивов вызывает споры и дискуссии не только среди обычных людей, но и среди ученых. По мнению языковедов на этот счет читайте в материале OBOZ.UA.

Одним из самых актуальных вопросов является то, как правильно и вообще целесообразно ли образовывать феминитивы от названий профессий, например от слова посол.

Некоторые эксперты и эксперты считают, что феминитивы – это не только результат борьбы за женские права, но и удельная черта украинского языка. Филологиня Елена Масалитина отмечает, что они всегда существовали и до сих пор образуются.

Так же, как возникают новые технологии и профессии, возникают и новые названия должностей как мужского, так и женского рода. Поэтому слово "посолка", несмотря на то, что у некоторых людей ассоциируется с засолкой, имеет право на существование.

Тем более, "псолка" в значении приготовления продуктов питания – это русское слово, которого нет в украинском языке. Однако если кто-то не может справиться с необычностью этого феминитива, Масалитин предлагает использовать слово "амбасадорка".

В то же время редакторка Ольга Васильева считает, что "посолка" – это лучшая феминитивная форма из всех возможных к слову посол и подтверждает то, что в украинском языке нет слова "посолка" в значении засолки продуктов.

"Затямте: посолка – нормативне слово, на відміну від гермафродитивів жінка-посол або пані посол (те саме, що пан посолка), тобто прикладку вжито з синтаксичною помилкою", – написала она в своем Facebook.

Однако известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко считает, что феминитивы имеют право на существование только если они звучат органично. Например, "продавець – продавчиня, лікар – лікарка", по мнению Авраменко, целесообразно использовать, но слово посолка звучит смешно, поэтому лучше употреблять словосочетание "пані посол" или просто говорить "посол України завітала, сказала, зробила тощо", чтобы из контекста было понятно, что речь идет о женщине.

Такого же мнения придерживается и доктор филологических наук Александр Пономарев. Он отметил, что формы "посолка" и "послиня" "не подходят по семантическим и другим соображениям", поэтому лучше говорить "пані посол".

Однако языковед Арина Демская отметила, что феминитивы пока не достаточно распространены из-за того, что на Украину повлиял русский язык и культура, которая уничтожала все, что не соответствовало его мировоззрению, в частности аутентичную грамматическую систему украинского языка.

А относительно слова "посолка", языковед отмечает, что конфликт в современном мире является залогом развития, а люди, которые пока не готовы употреблять феминитивы в любом случае рано или поздно к ним привыкнут.

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