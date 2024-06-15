Петрушка, базилик и не только: какие пряные травы можно высадить на огороде в июне

Начало лета – идеальное время для высадки пряных трав. Эти культуры не только пригодятся в кулинарии, но и некоторые из них помогут отогнать вредителей и мух из грядки.

OBOZ.UA публикует список душистых трав, которые можно высадить в июне. Аромат свежего базилика дополнит летние салаты насыщенным вкусом, а чабрец, известный как лекарственное растение, станет полезным дополнением к чаям.

Укроп

Опытные огородники говорят, что вторая половина июня – лучший срок для посева укропа. Следует выбрать грядки, на которые солнечные лучи попадают только к первой половине дня. Казалось бы, укроп достаточно неприхотлив и будет расти где угодно, однако для качественного урожая следует высевать его в почву с нейтральной кислотностью, хорошо подкормленную полезными веществами.

Сеять укроп следует в хорошо разрыхленную землю, на глубину примерно 2 см и обильно полить. В засушливую летнюю жару растения могут прекратить развитие, а при застое воды посевы слабеют и становятся подверженными заболеваниям. Молодую зелень можно употреблять уже через 35 дней.

Петрушка

Петрушку можно высевать все лето конвейерным способом – каждые 2-3 недели. Так вы всегда будете иметь свежую зелень на столе. Ухаживать за петрушкой легко: достаточно регулярного полива, разрыхления и прореживания.

Салат

Листья салата можно высевать каждые 2 недели. Растения созревают через 25–50 дней, в зависимости от сорта. Салату нужно равномерное количество влаги, поэтому оптимальным вариантом будет капельный полив вечером. Когда начнут формироваться кочаны, полив следует уменьшить, ведь избыток влаги может привести к загниванию растений.

Базилик

Для посадки следует выбрать хорошо освещенное место с плодородной почвой. Базилик следует высаживать, когда не будет угрозы резкого ночного понижения температуры, то есть примерно после 15 июня. Подкормку следует проводить дважды в месяц. Во время цветения лучше сократить полив.

Шпинат

Шпинат высевают несколько раз в сезон с интервалом 20-30 дней. Шпинат, кстати, очень полезное растение. Количество белка в шпинате, в разы больше чем в бобовых.

Тимьян

Тимьян – идеальная добавка к натуральным чаям. Растение содержит витамины группы А, В, К, Р, Е, С, а также кальций, магний, железо, калий, натрий, фосфор, цинк, еще фенолы и флавоноиды.

Орегано

Орегано рядом с розмарином, базиликом и мятой пользуется особенной популярностью в средиземноморской кухне. Орегано содержит в составе антиоксиданты, аскорбиновую кислоту, эфирные масла. Это растение привлекает в сад множество пчел и других полезных насекомых.

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