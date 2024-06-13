Почему холодильник воняет: 7 причин, приводящих к неприятному запаху

Иногда бывает открыть холодильник, а оттуда доносится довольно неприятный запах. Появиться он может даже почти сразу после уборки и начать негативно сказываться на продуктах внутри.

Можно ли что-нибудь с этим сделать? Эксперты по чистоте говорят, что да. OBOZ.UA собрал их основные советы. Выложим их в виде плохих привычек, от которых нужно немедленно избавиться, если вы хотите, чтобы из вашего холодильника приятно пахло.

Вы оставляете еду и даете ей испортиться

Наверное, наиболее распространенной причиной плохого запаха из холодильника являются оставленные там старые блюда и продукты. Даже крошки способны приводить к его появлению. Поэтому регулярно проводите ревизию в холодильнике и доедайте остатки или выбрасывайте испорченное. Если запах появился, вам, вероятно, придется также помыть камеру устройства. Для этого подойдет смесь 1 стакана белого уксуса, 1 стакана воды и 1 чайной ложки моющего средства. Она не только очистит стенки и полки, но и уберет неприятный запах.

Вы не моете холодильник

Когда вы последний раз по-настоящему чистили свой холодильник? Это большая работа, которую многие разбивают на маленькие задачи. Люди часто склонны думать, что еженедельной влажной уборки в камере более чем достаточно. Для текущих задач – да. Но не забывайте хотя бы раз в год полностью его размораживать и тщательно мыть.

Вы не убираете разливы сразу

Если не убирать разлитые в холодильнике жидкости как можно быстрее, это может способствовать появлению неприятных запахов. Соберите всю жидкость салфеткой или бумажным полотенцем, а затем протрите место, где было пятно, содовым раствором или хотя бы просто водой.

Вы не используете средство для дезодорирования

Пищевая сода – отличный дезодорант и ее действительно следует держать в холодильнике, чтобы она поглощала посторонние запахи. Насыпьте порошок в несколько неглубоких, но широких мисочек и расставьте их на полках. Кристаллы соды будут улавливать ароматические молекулы.

Но наполнитель этих мисочек нужно регулярно менять, потому что со временем он теряет эффективность. Свежую соду нужно засыпать хотя бы раз в месяц. Кстати, вместо соды можно использовать измельченный активированный уголь, сухую кофейную гущу, кожуру цитрусовых и нанесенный на ватные диски экстракт ванили.

Вы используете пластиковые контейнеры для еды

Да, это очень удобно – хранить еду в контейнерах из пластика. Но имейте в виду, что они могут усугублять неприятный запах. Из пластика он вымывается хуже. Замените пластиковые контейнеры на стеклянные сосуды для хранения и запах исчезнет. Пластик же оставьте для чего-нибудь несъедобного. К примеру, материалов для рукоделия или мелочей для ремонта.

Вы неправильно закрываете крышки

Все продукты и блюда, имеющие хоть малейший запах, нужно хранить в холодильнике в закрытом состоянии. Крышка должна быть плотной и герметично прилегать к сосуду. Желательно также, чтобы у нее был резиновый уплотнитель.

Вы не используете коврики

Силиконовые коврики для полок холодильника решают сразу несколько задач. Во-первых, они делают поверхности менее скользкими. А во-вторых, их легко вынимать для того, чтобы помыть. Многоразовые коврики для холодильника удерживают пролитую жидкость, предотвращают появление запахов и легко чистятся, обеспечивая гигиеническую среду в холодильнике.

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