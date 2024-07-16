Почему модную на Западе шляпку в СССР обозвали 'менингиткой': как выглядел

Мода всегда была одним из способов выражения индивидуальности и социального статуса. Даже у СССР были свои тренды.

Однако как и у любого популярного явления, у некоторых модных советских тенденций были хейтеры. OBOZ.UA подготовил материал об элементе гардероба, который они прозвали "менингиткой".

Несмотря на то, что в СССР был так называемый железный занавес, западным тенденциям, в частности модным, удавалось пробиться сквозь нее. Советские женщины пытались им следовать. Конечно, достать заграничные товары было невероятно сложно, поэтому кое-что они шили своими руками, например головные уборы.

Менингитка

В западных странах в начале 1940-х годов появилась шляпка, которая едва покрывает половину головы. Ее автором принято считать американского дизайнера французского происхождения Лили Даше. Такая шляпа имела популярность, ведь ее было относительно легко изготавливать в условиях военного времени, поскольку нужно было использовать меньше материалов.

Впоследствии мода на такие головные уборы стала массовой и просочилась в СССР. Полушляпки стали очень популярными. В 1953 году даже вышел фильм "Римские каникулы", в котором главная героиня носила именно такой головной убор.

Впрочем, некоторые люди не поняли такую моду, в частности, потому, что на некоторых территориях союза было слишком холодно для того, чтобы носить такие открытые шляпы. Поэтому в народе их насмешливо стали называть "менингитками".

Это название произошло от названия заболевания менингита – воспаления оболочки головного и спинного мозга. В СССР существовал миф о том, что если не одевать шапку, можно им заболеть.

В то же время некоторые люди называли полушляпки чепчиками, но это название не прижилось достаточно сильно.

Уже через 10-15 лет менингитки стали выходить из моды и забываться, а им на смену пришли огромные меховые шапки.

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