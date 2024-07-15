Сейчас от них мурашки: какие странные традиции существовали в СССР

СССР был не только политической и экономической системой, но и культурным феноменом, пронизывающим все аспекты жизни своих граждан. Там было много традиций и обычаев, которые с точки зрения современности могут казаться странными или даже жуткими.

Эти традиции формировались под влиянием идеологии, государственной пропаганды и социалистического образа жизни. Более подробную информацию о них читайте в материале OBOZ.UA.

Фотографии с похорон

До сих пор неизвестно откуда именно появилась эта традиция, но в СССР было принято запечатлевать в фотографиях не только приятные и положительные моменты, но и довольно печальные. Возможно, корнями она уходит в 19 век, когда покойных людей сажали как живых и фотографировали, ведь при жизни не каждый человек мог позволить себе такую роскошь.

А в СССР люди, включая детей, вставали вокруг гроба умершего родственника и делали общее фото. Также обязательно крупным планом снимали лицо покойного и могилу в цветах. Эти фотографии выглядели довольно жутко.

Похоронные оркестры

Еще одной необычной для современных людей традицией, связанной с похоронами, было сопровождение умершего оркестром. Во время прохода по улице с открытым гробом звучали удручающие тематические песни, которые создавали специфическую атмосферу. В такие дни даже дети не выходили гулять во двор, ведь были напуганы.

Возложение цветов на свадьбе

Казалось бы, свадьба – это счастливый день, когда все внимание должно быть направлено на молодых, но в СССР молодожены обязательно посещали места с разными достопримечательностями и возлагали цветы к постаментам вождей и к вечному огню. Это делали в любую погоду.

Товарищеский суд

Так называемый товарищеский суд – очень дикий обычай. Во время него на общественное собрание вызвали всяких хулиганов и неверных мужчин и публично унижали, позорили их. "Подсудимые" должны были смиренно выслушивать и оправдываться, иначе общество решало, что они недостаточно покаялись и могло написать жалобу к их руководству, из-за которой мужчин могли даже уволить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему в СССР играли ранние свадьбы. Часто дело было совсем не в большой любви.

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