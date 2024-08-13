Почему на украинском "попмузыка" пишется вместе, а "рок-музыка" – через дефис: объяснение языковеды
С мая этого года вступили в силу нормы нового правописания украинского языка. В целом оно проще предыдущей редакции, но некоторые его нормы все еще вызывают вопросы.
Например, нелогичным кажется написание разных жанров музыки. Так существительные "попмузика" и "фолкмузика" пишутся без дефиса, но "рок-музика" сохранила написание через дефис. Объяснение опубликовал Центр культуры украинского языка Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.
Различное правописание этих слов в редакции 2019 года обусловлено устоявшимися правилами украинской орфографии, по которым вместе пишутся сложные существительные, один или оба компонента которых в украинском литературном языке не являются самостоятельными словами. Если такое существительное было образовано из двух самостоятельных слов, тогда нужно ставить дефис.
Слова "поп" и "фолк" в литературной норме самостоятельными словами не являются. Поэтому в сложных словах они пишутся слитно:
- попмузика, попгурт, попспівак;
- фолкмузика, фолкгурт.
К тому же, отдельные исследователи объясняют эту норму тем, что существительные с частицами поп- и фолк- очень сходны по форме и содержанию со смешанными аббревиатурами, образованными из сокращенного прилагательного (существительного) основы и целого слова. Так "попмузика" воспринимается как сокращение от словосочетания популярная музыка, а "фолкмузика" – фольклорная музыка, музыка на фольклорной основе.
И наоборот – частица рок в украинском языке успела выделиться в самостоятельное слово. Она обособилась в процессе освоения заимствования "рок-н-рол". Более того, от этого краткого существительного образовалось прилагательное – "роковий". А также существительные "рокер" и "рокерка" на обозначение исполнителей этого жанра. Именно поэтому часть рок- в сложных словах нужно писать с дефисом:
- рок-музика;
- рок-альбом;
- рок-співак;
- рок-фестиваль.
А вот если эта частица подается с неречевыми компонентами, такие слова пишутся вместе. Например, названия поджанров – фолкрок, хардрок, стоунеррок и т.д.
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