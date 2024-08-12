Слово 'здрастуйте' русизм или нет? Украинцам дали ответ

В борьбе с русизмами важно не выбросить из украинского языка слишком много присущих ему слов. Но разобраться с некоторыми без специальной помощи может быть непросто.

Одним из примеров таких слов является приветствие "здрастуйте". Для некоторых говорящих оно слишком сильно напоминает русское "здравствуйте". OBOZ.UA, опираясь на мнение языковедов, решил выяснить, стоит ли его употреблять.

Так, в некоторых словарях такую форму приветствия можно встретить. Слово "здрастуйте", в частности, приводят Орфографический словарь украинского языка и Словарь синонимов украинского языка. Также его дает Русско-украинский академический словарь Агатангела Крымского и Сергея Ефремова в примерах. В то же время, в словаре Бориса Гринченко эта лексема не фиксируется.

Тем не менее, в литературе можно встретить не один пример употребления приветствия словом "здрастуйте":

— Здрастуйте! Гуляєте? — і перед нею, наче з-під землі, виріс Проценко. Вона мовчала. (П. Мирный);

— Здрастуйте, Панасе Юхимовичу! — привіталася Галя (Ю. Збанацкий);

— Здрастуйте вам у хату, — привітався він, увійшовши (И. Микитенко);

[Семен:] Що ж бабуся твоя, чи здрастують ще?

[Одарка (жартуючи):] Підскакують; з печі до долу, а з долу на піч (М. Кропивницкий);

— Здрастуйте, діду, — почулись дзвінкі дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки. А. Довженко);

— Здрастуйте, бабусю! — кинувся до неї Грайлик.

— Здрастуй, милий! Вітаю тебе у моєму царстві,— лагідно усміхнулася вона до нього. (В. Нестайко).

Следует также отметить, что словари представляют слово "здрастувати" в значении "быть живым, благополучно существовать". Таким образом, повелительное наклонение "здрастуйте" может расцениваться, как соответствующее пожелание. А в переносном значении может еще и обозначать сильное удивление, как в примере:

– Ніхто не сказав ні "здрастуй", ні "прощай", – подумав Максим. (И. Багряный)

Следовательно, можно заключить, что слово "здрастуйте" является элементом живого украинского языка и используется на протяжении веков. А значит, не стоит категорически выбрасывать его из своей речи. Однако можно воздержаться от употребления его в официальной и деловой речи.

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